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Набиуллин, Глушаков, Мирзов – в основе «Химок» на встречу с «Сочи»; Родригао, Юсупов, Кассьерра выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ между «Химками» и «Сочи».

«Химки»: Лантратов, Тихий, Набиуллин, Боженов, Волков, Глушаков, Мирзов, Камышев, Сабович, Главчич, Ламкель Зе.

Запасные: Генералов, Юран, Кухарчук, Магомедов, Руденко, Долгов, Садыгов.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Родриго, Дркушич, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Кассьерра.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Маргасов, Макарчук, Прохин, Попов, Жоаозиньо, Воробьeв, Мелкадзе.

  • Матч начнется в 14:00 по Москве.

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Источник: РПЛ

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