Мампасси, Бабкин, Изидор – в старте «Локомотива» на игру с ЦСКА; гости выйдут без форвардов

Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Мампасси, Едвай, Рыбус, Баринов, Бабкин, Керк, Жемалетдинов, Кухта, Изидор.

Запасные: Савин, Матюнин, Ненахов, Чeрный, Тикнизян, Марадишвили, Рыбчинский, Борисенко, Петров, Зинович.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Зайнутдинов, Гбамен, Мухин, Медина, Карраскаль, Язиджи.

Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Яковлев, Заболотный.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «РЖД Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.

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