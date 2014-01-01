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Мампасси, Бабкин, Изидор – в старте «Локомотива» на игру с ЦСКА; гости выйдут без форвардов

Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Мампасси, Едвай, Рыбус, Баринов, Бабкин, Керк, Жемалетдинов, Кухта, Изидор.

Запасные: Савин, Матюнин, Ненахов, Чeрный, Тикнизян, Марадишвили, Рыбчинский, Борисенко, Петров, Зинович.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Зайнутдинов, Гбамен, Мухин, Медина, Карраскаль, Язиджи.

Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Яковлев, Заболотный.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «РЖД Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

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Источник: РПЛ

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Комментарии3
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    Рейтинг: +59936

    portero 36 минут назад

    за ничейку...

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    Рейтинг: +14699

    житель СПб 46 минут назад

    Да... На 15 минуте вместо получения явной ЖК ЦСКА подает аут. Как в предыдущей игре судьи были чрезвычайно доброжелательны к ЦСКА, так и сейчас история продолжается...

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    Рейтинг: +1180

    стоп кран 1 час назад

    Мдааа Мампасси....Забудь свое детство и юность.

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