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Бийол: «С таким настроением ЦСКА может выиграть все оставшиеся матчи РПЛ»

Защитник ЦСКА Яка Бийол поделился мыслями об остатке сезона. Он допускает, что команда не потеряет ни одного очка.

«Сейчас самая хорошая атмосфера в команде за все мое время пребывания в ней. Мы хорошо играем, чувствуем друг друга. Отсюда такой результат. Те игроки, которые пришли зимой, показывают хорошее качество футбола. Что касается возможного чемпионства, то нам просто надо играть игру за игрой. С таким настроением мы можем выиграть все матчи до конца, а там уже посмотрим», – сказал Бийол.

  • ЦСКА отстает от 1-го места РПЛ на 5 очков.
  • Следующий соперник – «Рубин» (20 марта).
  • Бийол в ЦСКА с 2018 года.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +118

    Novik38 27 минут назад

    Лет 10 назад после зимнего перерыва у коней уже была выдающаяся серия, после чего они взяли титул. Чем чёрт не шутит

    0
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    Рейтинг: +219

    Мортус 55 минут назад

    Еле отскочили. Чисто фартануло. А он успел уже всех обыграть. Трепло.

    0
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  • ...
    Рейтинг: +16189

    Garrincha58 1 час назад

    точно и будет чемпионом я почти уверен в этом

    0
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    Рейтинг: +4572

    neim 2 часа назад

    Не может. Он разваленный Лохомотив одолел по по случаю. Что уже про другие команды говорить ...

    1
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    ...
    Рейтинг: +16189

    Garrincha58 > neim 1 час назад

    жаль что с Зенитом не сыграют

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