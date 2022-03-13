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  • Бийол: «С таким настроением ЦСКА может выиграть все оставшиеся матчи РПЛ»

Бийол: «С таким настроением ЦСКА может выиграть все оставшиеся матчи РПЛ»

13 марта 2022, 13:15
6

Защитник ЦСКА Яка Бийол поделился мыслями об остатке сезона. Он допускает, что команда не потеряет ни одного очка.

«Сейчас самая хорошая атмосфера в команде за все мое время пребывания в ней. Мы хорошо играем, чувствуем друг друга. Отсюда такой результат. Те игроки, которые пришли зимой, показывают хорошее качество футбола. Что касается возможного чемпионства, то нам просто надо играть игру за игрой. С таким настроением мы можем выиграть все матчи до конца, а там уже посмотрим», – сказал Бийол.

  • ЦСКА отстает от 1-го места РПЛ на 5 очков.
  • Следующий соперник – «Рубин» (20 марта).
  • Бийол в ЦСКА с 2018 года.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Бийол Яка
Комментарии (6)
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Garrincha58
1647170302
точно и будет чемпионом я почти уверен в этом
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Мортус
1647172830
Еле отскочили. Чисто фартануло. А он успел уже всех обыграть. Трепло.
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Novik38
1647174537
Лет 10 назад после зимнего перерыва у коней уже была выдающаяся серия, после чего они взяли титул. Чем чёрт не шутит
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portero
1647180355
Ну тогда вы чемпионы..
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