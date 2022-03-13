Бийол: «С таким настроением ЦСКА может выиграть все оставшиеся матчи РПЛ»

Защитник ЦСКА Яка Бийол поделился мыслями об остатке сезона. Он допускает, что команда не потеряет ни одного очка.

«Сейчас самая хорошая атмосфера в команде за все мое время пребывания в ней. Мы хорошо играем, чувствуем друг друга. Отсюда такой результат. Те игроки, которые пришли зимой, показывают хорошее качество футбола. Что касается возможного чемпионства, то нам просто надо играть игру за игрой. С таким настроением мы можем выиграть все матчи до конца, а там уже посмотрим», – сказал Бийол.

ЦСКА отстает от 1-го места РПЛ на 5 очков.

Следующий соперник – «Рубин» (20 марта).

Бийол в ЦСКА с 2018 года.

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