«ПСЖ» хочет избавиться от Неймара. Боссы клуба недовольны его игрой в больших матчах

Нападающий «ПСЖ» Неймар может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации Sport.es, боссы парижан намерены перестроить проект развития клуба после поражения от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Они хотят избавиться от нескольких игроков, среди которых есть Неймар.

В руководстве клуба недовольны поведением бразильца и его игрой в больших матчах. Кроме того, у боссов «ПСЖ» сложились плохие отношения с отцом игрока.

Неймар перешел в «ПСЖ» с 2017 году из «Барселоны».

В отличие от Барселоны, в Париже он еврокубки не выигрывал.

В этом сезоне Неймар провел 19 матчей, забил 4 гола и отдал 5 ассистов.

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