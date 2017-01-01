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«ПСЖ» хочет избавиться от Неймара. Боссы клуба недовольны его игрой в больших матчах

Нападающий «ПСЖ» Неймар может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации Sport.es, боссы парижан намерены перестроить проект развития клуба после поражения от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Они хотят избавиться от нескольких игроков, среди которых есть Неймар.

В руководстве клуба недовольны поведением бразильца и его игрой в больших матчах. Кроме того, у боссов «ПСЖ» сложились плохие отношения с отцом игрока.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» с 2017 году из «Барселоны».
  • В отличие от Барселоны, в Париже он еврокубки не выигрывал.
  • В этом сезоне Неймар провел 19 матчей, забил 4 гола и отдал 5 ассистов.

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Источник: Sport.es

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Комментарии8
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    Рейтинг: +15163

    Hektor 84 18 минут назад

    Симулянт на выход

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    Рейтинг: +805

    Soccerdealer63 19 минут назад

    Чушь какая-то... Нормально парнишка играет...В свою , в общем-то, силу))) Получше многих, как и раньше! Просто у них в ПСЖ на поле...СТОЛПОТВРОРЕНИЕ ГЕНИЕВ!))) На пятки друг другу наступают!))) Они "носить рояль" не обучены... Точнее - ДЕЛАЮТ ЭТО ХУЖЕ ДРУГИХ))) Ни Неймар ни Месси не сравнятся в этом искусстве со, скажем, Модричем, Канте, Иньестой... Там, где ДЛЯ КОМАНДЫ, объективно требуется отдать пас, все перечисленные "гении", скорее всего пойдут в обводку!))) Идиоты, оставьте из гениев одного Мбаппе и постройте командную игру под него одного! Вы.... мягко говоря... переплачиваете... А, говоря строго, в футболе не рубите ни хрена!
    Пятёка "из одних Овечкиных"... ВСЕГДА ПРОИГРЫВАЛА пятёрке Ларионов/Крутов/ Макаров/ Фетисов/Касатонов)))

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    Рейтинг: +16166

    Garrincha58 1 час назад

    Обосрались в очередной раз и это здорово так вам и по делом

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    Рейтинг: +11509

    DeStar 1 час назад

    ну и правильно

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    Рейтинг: +2647

    Радио1000шумеров 1 час назад

    Папка Неймара опять лямов 40 на трансфере поднимет)

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    Рейтинг: +13479

    Skull_Boy 1 час назад

    Неймар, Месси и Доннарумма на выход и да тренера тоже на чемодан

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    Рейтинг: +216

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Неужели Арабам дошло,что это средненький бразильский игрочишка? И не больше)))
    Почему его так возобновили великим?
    Больше понтов и валяется как тряпка.

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    Рейтинг: +541

    pele1981 2 часа назад

    Еще и Меську вышвырните вдогонку)))

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