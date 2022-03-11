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  • «ПСЖ» хочет избавиться от Неймара. Боссы клуба недовольны его игрой в больших матчах

«ПСЖ» хочет избавиться от Неймара. Боссы клуба недовольны его игрой в больших матчах

11 марта 2022, 11:56
11

Нападающий «ПСЖ» Неймар может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации Sport.es, боссы парижан намерены перестроить проект развития клуба после поражения от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Они хотят избавиться от нескольких игроков, среди которых есть Неймар.

В руководстве клуба недовольны поведением бразильца и его игрой в больших матчах. Кроме того, у боссов «ПСЖ» сложились плохие отношения с отцом игрока.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» с 2017 году из «Барселоны».
  • В отличие от Барселоны, в Париже он еврокубки не выигрывал.
  • В этом сезоне Неймар провел 19 матчей, забил 4 гола и отдал 5 ассистов.

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Источник: Sport.es
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
Комментарии (11)
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pele1981
1646989207
Еще и Меську вышвырните вдогонку)))
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Skull_Boy
1646990280
Неймар, Месси и Доннарумма на выход и да тренера тоже на чемодан
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DeStar
1646991503
ну и правильно
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Garrincha58
1646991993
Обосрались в очередной раз и это здорово так вам и по делом
Ответить
Soccerdealer63
1646995389
Чушь какая-то... Нормально парнишка играет...В свою , в общем-то, силу))) Получше многих, как и раньше! Просто у них в ПСЖ на поле...СТОЛПОТВРОРЕНИЕ ГЕНИЕВ!))) На пятки друг другу наступают!))) Они "носить рояль" не обучены... Точнее - ДЕЛАЮТ ЭТО ХУЖЕ ДРУГИХ))) Ни Неймар ни Месси не сравнятся в этом искусстве со, скажем, Модричем, Канте, Иньестой... Там, где ДЛЯ КОМАНДЫ, объективно требуется отдать пас, все перечисленные "гении", скорее всего пойдут в обводку!))) Идиоты, оставьте из гениев одного Мбаппе и постройте командную игру под него одного! Вы.... мягко говоря... переплачиваете... А, говоря строго, в футболе не рубите ни хрена! Пятёка "из одних Овечкиных"... ВСЕГДА ПРОИГРЫВАЛА пятёрке Ларионов/Крутов/ Макаров/ Фетисов/Касатонов)))
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Hektor 84
1646995450
Симулянт на выход
Ответить
житель СПб
1647072208
Отличный игрок, которому просто не умеют дать правильное применение.
Ответить
balam
1647149109
наконец то.
Ответить
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