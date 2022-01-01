Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
2 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой
3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

Дюков – о совмещении Карпина в сборной и «Ростове»: «Ему нужна постоянная конкурентная практика и новые профессиональные вызовы»

Президент РФС Александр Дюков высказался о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Национальная сборная продолжит собираться и работать. Вне зависимости от внешних факторов система подготовки футболистов должна функционировать.

Мы доверяем Валерию Карпину и его штабу и положительно оцениваем результаты, которые показала команда под их руководством.

Поэтому РФС принял решение продлить соглашение с главным тренером сборной России и его помощниками до конца 2022 года.

С учeтом сложившейся ситуации РФС не возражает против совмещения Валерием Карпиным работы в сборной и в футбольном клубе «Ростов».

Валерий Георгиевич – амбициозный специалист, которому нужна постоянная конкурентная практика и новые профессиональные вызовы.

При этом мы исходим из того, что обстоятельства могут измениться в любой момент. Поэтому РФС зафиксировал возможность прекратить совмещение работы тренера в сборной и клубе как только национальная команда вернет право выступления в международных соревнованиях», – сказал Дюков.

  • Карпин возглавляет сборную с июля прошлого года.
  • Под его руководством команда одержала 5 побед в 7 матчах при 1 ничьей и 1 поражении.

Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?

Новости по теме
Адвокат: «Разочарован тем, что не увижу сборную России на чемпионате мира в Катаре» 1
Жена Карпина: «Валерий Георгиевич будет спасать и сборную, и «Ростов» 2
Семин: «Совмещение Карпина никому не помешает. У него будет тренерский тонус»
Источник: сайт РФС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:35
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11