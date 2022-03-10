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  • Дюков – о совмещении Карпина в сборной и «Ростове»: «Ему нужна постоянная конкурентная практика и новые профессиональные вызовы»

Дюков – о совмещении Карпина в сборной и «Ростове»: «Ему нужна постоянная конкурентная практика и новые профессиональные вызовы»

10 марта 2022, 19:35
8

Президент РФС Александр Дюков высказался о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Национальная сборная продолжит собираться и работать. Вне зависимости от внешних факторов система подготовки футболистов должна функционировать.

Мы доверяем Валерию Карпину и его штабу и положительно оцениваем результаты, которые показала команда под их руководством.

Поэтому РФС принял решение продлить соглашение с главным тренером сборной России и его помощниками до конца 2022 года.

С учeтом сложившейся ситуации РФС не возражает против совмещения Валерием Карпиным работы в сборной и в футбольном клубе «Ростов».

Валерий Георгиевич – амбициозный специалист, которому нужна постоянная конкурентная практика и новые профессиональные вызовы.

При этом мы исходим из того, что обстоятельства могут измениться в любой момент. Поэтому РФС зафиксировал возможность прекратить совмещение работы тренера в сборной и клубе как только национальная команда вернет право выступления в международных соревнованиях», – сказал Дюков.

  • Карпин возглавляет сборную с июля прошлого года.
  • Под его руководством команда одержала 5 побед в 7 матчах при 1 ничьей и 1 поражении.

Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Дюков Александр
Комментарии (8)
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vladimir-7
1646975510
Другим бывшим главным тренерам, кстати, не менее амбициозным, не надо было постоянной конкурентной практики и это по мнению изворотливого Дюкова.
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Garrincha58
1646982808
может самому Дюкову тоже совмещать должности скажем и в ФНЛ и РПЛ
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