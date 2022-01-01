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Карпин в понедельник объявит состав сборной России на мартовский сбор («РБ Спорт»)

Стало известно, когда тренерский штаб сборной России объявит состав команды на ближайший сбор.

По информации «РБ Спорт», состав будет объявлен в понедельник, 14 марта. Скорее всего, он будет состоять только из игроков, выступающих РПЛ, поскольку россияне из европейских клубов не смогут приехать в Москву.

Список определится по итогам предстоящего тура РПЛ. Сбор в Москве пройдет с 21 по 27 марта.

  • 24 марта Россия должна была сыграть с Польшей в стыках ЧМ-2022.
  • ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от международных турниров.
  • Польша автоматически попала в финал стыков.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 14:26
Комментарии6
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    Рейтинг: +24298

    vladimir-7 3 минуты назад

    Карпин, пиши заявление по собственному желанию из сборной и пи.дуй в АРМАВИР.

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    Рейтинг: +13060

    NewLife 13 минут назад

    С собой иметь выпивку, закуску и компьютерные игры (если они еще работают))

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    Рейтинг: +6305

    Semenycch 17 минут назад

    Кому это нужно? Кроме придурка Карпина?

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    Рейтинг: +540

    Янвapь 69 > Semenycch 11 минут назад

    соси уже молча

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    Рейтинг: +14426

    Cleaner 20 минут назад

    Сейчас это никому не интересно.(

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    Рейтинг: +16139

    Garrincha58 34 минуты назад

    непонятно кому этот сбор пойдёт на пользу ясно что клубам не пойдёт, а сборной для чего??? или они всё ещё надеются, что произойдёт некое чудо чудесное и нас снова допустят ко всем играм и турнирам

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