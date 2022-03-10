Карпин в понедельник объявит состав сборной России на мартовский сбор («РБ Спорт»)

Стало известно, когда тренерский штаб сборной России объявит состав команды на ближайший сбор.
По информации «РБ Спорт», состав будет объявлен в понедельник, 14 марта. Скорее всего, он будет состоять только из игроков, выступающих РПЛ, поскольку россияне из европейских клубов не смогут приехать в Москву.
Список определится по итогам предстоящего тура РПЛ. Сбор в Москве пройдет с 21 по 27 марта.
- 24 марта Россия должна была сыграть с Польшей в стыках ЧМ-2022.
- ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от международных турниров.
- Польша автоматически попала в финал стыков.
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Источник: «РБ Спорт»