Карпин в понедельник объявит состав сборной России на мартовский сбор («РБ Спорт»)

Стало известно, когда тренерский штаб сборной России объявит состав команды на ближайший сбор.

По информации «РБ Спорт», состав будет объявлен в понедельник, 14 марта. Скорее всего, он будет состоять только из игроков, выступающих РПЛ, поскольку россияне из европейских клубов не смогут приехать в Москву.

Список определится по итогам предстоящего тура РПЛ. Сбор в Москве пройдет с 21 по 27 марта.

24 марта Россия должна была сыграть с Польшей в стыках ЧМ-2022.

ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от международных турниров.

Польша автоматически попала в финал стыков.

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