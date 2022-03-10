Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин в понедельник объявит состав сборной России на мартовский сбор («РБ Спорт»)

Карпин в понедельник объявит состав сборной России на мартовский сбор («РБ Спорт»)

10 марта 2022, 14:26
7

Стало известно, когда тренерский штаб сборной России объявит состав команды на ближайший сбор.

По информации «РБ Спорт», состав будет объявлен в понедельник, 14 марта. Скорее всего, он будет состоять только из игроков, выступающих РПЛ, поскольку россияне из европейских клубов не смогут приехать в Москву.

Список определится по итогам предстоящего тура РПЛ. Сбор в Москве пройдет с 21 по 27 марта.

  • 24 марта Россия должна была сыграть с Польшей в стыках ЧМ-2022.
  • ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от международных турниров.
  • Польша автоматически попала в финал стыков.

Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз

Еще по теме:
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России 4
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» 12
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России 14
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1646912247
непонятно кому этот сбор пойдёт на пользу ясно что клубам не пойдёт, а сборной для чего??? или они всё ещё надеются, что произойдёт некое чудо чудесное и нас снова допустят ко всем играм и турнирам
Ответить
NewLife
1646913551
С собой иметь выпивку, закуску и компьютерные игры (если они еще работают))
Ответить
vladimir-7
1646914125
Карпин, пиши заявление по собственному желанию из сборной и пи.дуй в АРМАВИР.
Ответить
alex1951
1646914875
Карпуша,извини,но по какому такому случаю? Неужж то ,собрался реквием по сборной провести ? Тогда собери всех гопников , Начиная с Колоскова,Мюллера,Фидуна,и многих других......... Потом решите кого в Сибирь,кого на шконку,кого на народные стройки Украины ,роддомы восстанавливать и груз 200 забирать и мамкам отдавать!
Ответить
portero
1646936057
И нафига они нужны???
Ответить
Главные новости
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
15:26
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
9
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
7
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
5
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
14:00
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
Все новости
Все новости
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
5
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
13
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
1
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
9
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
15
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
4
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
13
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
10
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
12
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
21
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
9
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
10
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
23
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+