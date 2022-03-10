Президент «Урала»: «Шалимов нас устраивает. Он не виноват, что команду так судят»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что главному тренеру Игорю Шалимову увольнение пока не грозит.

– «Урал» проиграл два матча после возобновления РПЛ. Какой кредит доверия у Игоря Шалимова?

– Шалимов нас полностью устраивает. Не он виноват, что судьи нас так судят. Шалимов готовит команду, а не судей.

Если бы он готовил судей, и они так судили – конечно, я бы его сразу уволил. А команда играет, показывает качественную игру.

В каждом матче нам ставят придуманные пенальти, с VARом чудят.

– Впереди два домашних матча с «Ахматом» и «Химками». Сколько надо набрать очков, чтоб вы не перестали доверять Шалимову?

– Разницы нет: домашний, выездной. Надо играть в футбол и показывать хорошую игру. С Шалимовым все нормально, он продолжит работать, если его не позовут в большой клуб.

В первых двух матчах мы играли хорошо, мы не должны были проигрывать эти игры. Но, к сожалению, я считаю, что как был у нас в России судейский произвол, так он никуда и не делся.

– Как это исправить?

– Не знаю. Мы уже все перепробовали. Все наши ведущие арбитры уже были руководителями судейского комитета. А воз и ныне там!

«Урал» после зимней паузы уступил «Нижнему Новгороду» (0:1) и «Краснодару» (1:2).

Команда идет на 13-м месте в таблице РПЛ.

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