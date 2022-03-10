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  • Президент «Урала»: «Шалимов нас устраивает. Он не виноват, что команду так судят»

Президент «Урала»: «Шалимов нас устраивает. Он не виноват, что команду так судят»

10 марта 2022, 12:48
2

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что главному тренеру Игорю Шалимову увольнение пока не грозит.

«Урал» проиграл два матча после возобновления РПЛ. Какой кредит доверия у Игоря Шалимова?

– Шалимов нас полностью устраивает. Не он виноват, что судьи нас так судят. Шалимов готовит команду, а не судей.

Если бы он готовил судей, и они так судили – конечно, я бы его сразу уволил. А команда играет, показывает качественную игру.

В каждом матче нам ставят придуманные пенальти, с VARом чудят.

– Впереди два домашних матча с «Ахматом» и «Химками». Сколько надо набрать очков, чтоб вы не перестали доверять Шалимову?

– Разницы нет: домашний, выездной. Надо играть в футбол и показывать хорошую игру. С Шалимовым все нормально, он продолжит работать, если его не позовут в большой клуб.

В первых двух матчах мы играли хорошо, мы не должны были проигрывать эти игры. Но, к сожалению, я считаю, что как был у нас в России судейский произвол, так он никуда и не делся.

– Как это исправить?

– Не знаю. Мы уже все перепробовали. Все наши ведущие арбитры уже были руководителями судейского комитета. А воз и ныне там!

  • «Урал» после зимней паузы уступил «Нижнему Новгороду» (0:1) и «Краснодару» (1:2).
  • Команда идет на 13-м месте в таблице РПЛ.

Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Урал Шалимов Игорь Иванов Григорий
Комментарии (2)
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Павелий
1646908277
Зато мало кого в России устраивает Г. Иванов. Но он всё равно паразитирует на российском футболе.
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фанат джигурды
1646935549
Назовите мне фк, где Шалимов что-то выиграл или чего-то добился, как тренер. Неужели они есть?
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