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Президент «Урала»: «Шалимов нас устраивает. Он не виноват, что команду так судят»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что главному тренеру Игорю Шалимову увольнение пока не грозит.

«Урал» проиграл два матча после возобновления РПЛ. Какой кредит доверия у Игоря Шалимова?

– Шалимов нас полностью устраивает. Не он виноват, что судьи нас так судят. Шалимов готовит команду, а не судей.

Если бы он готовил судей, и они так судили – конечно, я бы его сразу уволил. А команда играет, показывает качественную игру.

В каждом матче нам ставят придуманные пенальти, с VARом чудят.

– Впереди два домашних матча с «Ахматом» и «Химками». Сколько надо набрать очков, чтоб вы не перестали доверять Шалимову?

– Разницы нет: домашний, выездной. Надо играть в футбол и показывать хорошую игру. С Шалимовым все нормально, он продолжит работать, если его не позовут в большой клуб.

В первых двух матчах мы играли хорошо, мы не должны были проигрывать эти игры. Но, к сожалению, я считаю, что как был у нас в России судейский произвол, так он никуда и не делся.

– Как это исправить?

– Не знаю. Мы уже все перепробовали. Все наши ведущие арбитры уже были руководителями судейского комитета. А воз и ныне там!

  • «Урал» после зимней паузы уступил «Нижнему Новгороду» (0:1) и «Краснодару» (1:2).
  • Команда идет на 13-м месте в таблице РПЛ.

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Источник: «Спорт день за днем»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +14426

    Cleaner 23 минуты назад

    Что команду так судят Шалимов не виноват. В том, что команда так ИРАЕТ Шалимов виноват. Кто еще, если не тренер, отвечает за команду???

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    Рейтинг: +5126

    Павелий 1 час назад

    Зато мало кого в России устраивает Г. Иванов. Но он всё равно паразитирует на российском футболе.

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