Хави – о Холанде: «Не знаю ни одного игрока, который сказал «нет» «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о возможном переходе форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда в каталонский клуб.

В прошлый вторник Хави провел встречу с Холандом в Мюнхене. Испанец отказался раскрывать подробности встречи.

«Я не знаю ни одного игрока, который сказал «нет» «Барселоне».

Нужно рассказать игроку о том, что есть в команде, как она играет, тренируется. Пусть он знает, что это самый лучший клуб и замечательный город», – сказал Хави.

В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

Из-за травмы он не играет с 22 января.

По информации AS, нападающий занимается покупкой дома в Испании.

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