Хави – о Холанде: «Не знаю ни одного игрока, который сказал «нет» «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о возможном переходе форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда в каталонский клуб.
В прошлый вторник Хави провел встречу с Холандом в Мюнхене. Испанец отказался раскрывать подробности встречи.
«Я не знаю ни одного игрока, который сказал «нет» «Барселоне».
Нужно рассказать игроку о том, что есть в команде, как она играет, тренируется. Пусть он знает, что это самый лучший клуб и замечательный город», – сказал Хави.
- В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
- Из-за травмы он не играет с 22 января.
- По информации AS, нападающий занимается покупкой дома в Испании.
Источник: твиттер Фабрицио Романо