Хави – о Холанде: «Не знаю ни одного игрока, который сказал «нет» «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о возможном переходе форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда в каталонский клуб.

В прошлый вторник Хави провел встречу с Холандом в Мюнхене. Испанец отказался раскрывать подробности встречи.

«Я не знаю ни одного игрока, который сказал «нет» «Барселоне».

Нужно рассказать игроку о том, что есть в команде, как она играет, тренируется. Пусть он знает, что это самый лучший клуб и замечательный город», – сказал Хави.