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Хави – о Холанде: «Не знаю ни одного игрока, который сказал «нет» «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о возможном переходе форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда в каталонский клуб.

В прошлый вторник Хави провел встречу с Холандом в Мюнхене. Испанец отказался раскрывать подробности встречи.

«Я не знаю ни одного игрока, который сказал «нет» «Барселоне».

Нужно рассказать игроку о том, что есть в команде, как она играет, тренируется. Пусть он знает, что это самый лучший клуб и замечательный город», – сказал Хави.

  • В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
  • Из-за травмы он не играет с 22 января.
  • По информации AS, нападающий занимается покупкой дома в Испании.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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Комментарии1
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    Рейтинг: +502

    pele1981 20 минут назад

    Хави, а я знаю такого - был такой игрок, Сапогов, он только о Ювентусе мечтал и за другие клубы играть не хотел)))

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