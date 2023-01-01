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Хави – о встрече с Холандом: «Я не могу рассказать вам подробности»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал информацию, согласно которой он встречался с форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

«Я не могу рассказать вам подробности. Мы работаем над настоящим и будущим клуба.

Когда можно будет что-то анонсировать, мы сделаем это», – сказал Хави.

  • В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
  • Рыночная стоимость норвежца – 150 миллионов евро.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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