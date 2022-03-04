Холанд занимается покупкой дома в Испании (AS)

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд в скором времени станет владельцем элитной недвижимости в Марбелье.

21-летний футболист занимается покупкой дома за 6,5 миллиона евро.

У семьи норвежца уже есть жилье в Испании, где они вместе проводили рождественские каникулы.

В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

Летом нападающий может перейти в «Реал» или «Барселону».

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