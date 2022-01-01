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Нойер: «Это громкая победа. «Бавария» показала себя другой командой после первого матча»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал крупную победу над «Зальцбургом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

  • Мюнхенцы выиграли со счетом 7:1.
  • Первая игра в Австрии закончилась со счетом 1:1.

«Это громкая победа. Мы хорошо начали, забили пенальти, а потом все стало еще лучше. Мы очень довольны тем, как сыграли сегодня.

Думаю, сегодня мы показали себя другой командой. Мы лучше использовали свои шансы на контратаках и стабильнее сыграли в обороне – это дает нам надежду на то, что все может продолжаться в том же духе», – сказал Нойер.

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Источник: сайт УЕФА

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