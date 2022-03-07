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Лапорта: «Мне стоило уволить Кумана раньше»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что передержал на посту главного тренера Рональда Кумана. В прошлом году его сменил Хави.

«Насчет Кумана у меня были сомнения еще в конце прошлого сезона. Из уважения к Рональду я дал шанс, но в какой-то момент мы увидели, что дела не ладятся, и я должен был принять решение [об увольнении].

Мне стоило его принять раньше. Нужно было прислушаться к интуиции.

Хави справляется великолепно. Он любит «Барселону», знает ее, обожает футбол. Убежден, что Хави будет нашим тренером на долгие годы и подарит нам много радости», – сказал Лапорта.

  • Хави, будучи игроком, брал с «Барселоной» Лигу чемпионов.
  • Сейчас клуб борется за победу в Лиге Европы.
  • В Примере каталонцы идут на 3-м месте.

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Источник: AS

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