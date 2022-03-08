Главные новости дня. ФИФА разрешила легионерам покинуть клубы РПЛ до лета, матч Россия – Польша могут перенести на июнь

В «МЮ» удивлены решением Роналду улететь в Португалию перед дерби с «Ман Сити» (The Athletic)

«Урал» приостановил контракт с Кулаковым. Украинец провел в клубе 6,5 лет

Отец Черышева: «Переход сына в клуб РПЛ возможен, но важно не раскрывать детали»

Матч Россия – Польша могут перенести на июнь

РПЛ. «Краснодар» обыграл «Урал», «Зенит» победил «Уфу», «Ростов» уступил «Сочи», «Рубин» сильнее «Ахмата»

АПЛ и Кубок Англии прекратят транслировать в России в течение суток. Из-за этого лига будет терять 6 миллионов в год

РФС подал апелляцию на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские клубы и сборные

«Химки» подали протест на результат матча с «Локомотивом»

Официально: ФИФА разрешила легионерам российских и украинских клубов провести остаток сезона в других командах

Владелец «Нью-Йорк Джетс» Джонсон и саудовский консорциум хотят купить у Абрамовича «Челси»