АПЛ и Кубок Англии прекратят транслировать в России в течение суток (The Telegraph)

Не потеря!!! Будем РПЛ глядеть))))
Принято решение о прекращении показа английских турниров в России.
На российской территории перестанут транслировать АПЛ и Кубок Англии.
Ожидается, что ограничения будут введены в течение 24 часов.
- Права на АПЛ до лета принадлежат Rambler Media (сервис Okko).
- Со следующего сезона трансляция Премьер-лиги планировались на «Матч ТВ».
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