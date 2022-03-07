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АПЛ и Кубок Англии прекратят транслировать в России в течение суток (The Telegraph)

Принято решение о прекращении показа английских турниров в России.

На российской территории перестанут транслировать АПЛ и Кубок Англии.

Ожидается, что ограничения будут введены в течение 24 часов.

  • Права на АПЛ до лета принадлежат Rambler Media (сервис Okko).
  • Со следующего сезона трансляция Премьер-лиги планировались на «Матч ТВ».

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Источник: The Telegraph

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Комментарии13
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    Рейтинг: +153

    Сделаны из Дерева 13 минут назад

    Не потеря!!! Будем РПЛ глядеть))))

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    Рейтинг: +499

    borusse 25 минут назад

    теперь только лилипутина по всем каналам показывать будут )))

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +470

    pele1981 35 минут назад

    О, Боже! Как же пережить такое решение??? Пойду приму грамм 200 эфирной валерьянки, чтобы успокоиться)))

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +153

    Сделаны из Дерева > pele1981 13 минут назад

    Главное ни сивухи)))

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    Рейтинг: +470

    pele1981 > Сделаны из Дерева 59 секунд назад

    Ни в коем разе)))

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    Рейтинг: +59717

    portero 36 минут назад

    На просторах инета всегда можно найти, разве что комментатор будет вещать на арабском или китайском...

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    Рейтинг: +456

    Октавиус > portero 30 минут назад

    есть отличный вариант - сетанта из Казахстана. Я там Испанию смотрю. Бесплатно и на русском языке

    1
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    Рейтинг: +15012

    Hektor 84 38 минут назад

    Та и пох! Все равно на срач тв бесплатно покажут максимум 2 матча в неделю. И то не факт что топовые. Так что не велика потеря.

    2
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    Рейтинг: +13871

    ilichkadr 53 минуты назад

    Не велика потеря. Пущай аборигенам транслируют.

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    Рейтинг: +1902

    almanev > ilichkadr 36 минут назад

    Невелика? А что смотреть будем Факел - КАМАЗ ?

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    Рейтинг: +13871

    ilichkadr > almanev 16 минут назад

    Что захотим, то и будем смотреть. Интернет тебе в помощь!

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    Рейтинг: +1902

    almanev > ilichkadr 3 минуты назад

    Ты какой-то непоследовательный( Кстати, нагрузка на VPN сервисы должна нехило вырасти, не факт, что ты без проблем будешь смотреть то, что тебе захочется

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    Рейтинг: +374

    Portoz 53 минуты назад

    им плевать,у них зинид и дзюба есть

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