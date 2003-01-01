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Саудовский консорциум заинтересовался приобретением «Челси»

Появился еще один претендент на покупку «Челси» у Романа Абрамовича.

Это частный консорциум из Саудовской Аравии во главе с компанией Saudi Media.

Всего в приобретении лондонского клуба заинтересованы не менее десяти различных структур.

  • В прошлую среду Абрамович подтвердил, что продаст «Челси».
  • Он владеет клубом с 2003 года.
  • При нем лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные трофеи, в которых участвовали.

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Источник: Goal

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