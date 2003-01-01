Саудовский консорциум заинтересовался приобретением «Челси»

Появился еще один претендент на покупку «Челси» у Романа Абрамовича.
Это частный консорциум из Саудовской Аравии во главе с компанией Saudi Media.
Всего в приобретении лондонского клуба заинтересованы не менее десяти различных структур.
- В прошлую среду Абрамович подтвердил, что продаст «Челси».
- Он владеет клубом с 2003 года.
- При нем лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные трофеи, в которых участвовали.
Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз
Владелец «Нью-Йорк Джетс» Джонсон хочет купить у Абрамовича «Челси»
Болельщики «Челси» скандировали имя Абрамовича в матче с «Бернли»
АПЛ. Дубль Хаверца помог «Челси» разгромить в гостях «Бернли»