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РФС подал апелляцию на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские клубы и сборные

РФС решил оспорить санкции ФИФА и УЕФА против российского футбола.

В связи с этим подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).

  • 28 февраля было объявлено об отстранении клубов РПЛ и сборной России от участия во всех международных соревнованиях.
  • «Спартак» исключили из 1/8 финала Лиги Европы.
  • Российскую сборную убрали из числа участников стыков отбора ЧМ-2022.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +2491

    swot1205 6 минут назад

    удачи, но эти гнилые людишки будут вести себя как победители конкурса чудаков

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    Рейтинг: +31779

    oyabun 9 минут назад

    Во всех этих судах правят англосаксы. Поэтому бесперспективняк.

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    Рейтинг: +6847

    R_a_i_n > oyabun 6 минут назад

    Так-то да. Но... нервы по трепать им надо, плюс весь мир увидит очередные двойные стандарты запада. Как никак тоже удар по репутации.

    2
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    Рейтинг: +32375

    zra78 > R_a_i_n 1 минуту назад

    Так-то да, но мир не хера не видит эти двойные стандарты...

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    Рейтинг: +40

    Slava52 15 минут назад

    Вариантов ноль

    0
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