удачи, но эти гнилые людишки будут вести себя как победители конкурса чудаков
РФС решил оспорить санкции ФИФА и УЕФА против российского футбола.
В связи с этим подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).
- 28 февраля было объявлено об отстранении клубов РПЛ и сборной России от участия во всех международных соревнованиях.
- «Спартак» исключили из 1/8 финала Лиги Европы.
- Российскую сборную убрали из числа участников стыков отбора ЧМ-2022.
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РПЛ. «Рубин» победил «Ахмат», забив на 91-й минуте
Лисакович забил 5 голов в 3 матчах за «Рубин». За 1,5 сезона в «Локомотиве» было столько же
Семак – о победе над «Уфой»: «Тяжелая была игра, но полностью под нашим контролем до второго забитого мяча»