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РПЛ. «Зенит» победил «Уфу» и оторвался от «Динамо» на пять очков

«Зенит» обыграл «Уфу» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

Дебютный мяч в составе «Зенита» забил защитник Даниил Круговой.

Клуб из Петербурга забил в 30-м домашнем матче в РПЛ подряд. Это рекордная серия в истории «Зенита».

Команда Сергея Семака закрепилась на первом месте в чемпионате России. Отрыв от «Динамо» увеличился до пяти очков.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Круговой, 51; 2:0 – Малком, 67.

«Зенит»: Кержаков, Сутормин (Караваев, 46), Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел (Алип, 78), Клаудиньо, Малком (Мостовой, 86), Алберто (Ерохин, 69), Дзюба (Сергеев, 70).

«Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Кабутов, Голубев (Никитин, 59), Фищенко (Иванов, 82), Мрзляк (Камилов, 71), Саплинов (Ортис, 59), Родригеш (Емельянов, 71), Касинтура.

Предупреждения: Клаудиньо, 53 – Камилов, 87.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

«Уфа» проиграла четвертый матч подряд. Клуб не побеждает с октября

«Зенит» забил в 30 домашних матчах в РПЛ подряд. Это рекорд клуба

Дзюба, Кержаков и Алберто – в старте «Зенита». Касинутра, Йокич и Беленов выйдут у «Уфы»

Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 18:21
Комментарии10
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    Рейтинг: +3665

    raritet 5 минут назад

    Вечная проблема с автобусами. Гвардиола умеет в них кататься, у Зенита , с любым из тренеров не получается . Но сегодня , даже за не имением Халка, сработали дальние удары. нет в команде человека с хорошим ударом. Нужно Халка возвращать.

    0
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    Рейтинг: +149

    Сделаны из Дерева 9 минут назад

    Быстрее липовым кубок вручайте за ранее!!!!

    0
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    Рейтинг: +1139

    Toomans 37 минут назад

    Победили, что хорошо. Вязкий оборонительный футбол от Уфы - это действительная проблема. Мне кажется, что ведущим командам РПЛ нужно поработать над тактикой при вскрытии такой обороны. Иначе просто эти мучения на поле смотреть тошно, откровенно говоря. Уфу и прочих обвинять в "автобусе" нет смысла - им нечего более предложить, слишком большая разница в классе игроков. Хотя, с другой стороны, даже по этому матчу видно, что у Уфы есть понимание комбинационного футбола.

    3
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    Рейтинг: +3339

    ААМ 39 минут назад

    Очки, конечно не пахнут. Но чемпиону надо играть лучше а самое главное двигаться. А так с победой!

    0
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    Рейтинг: +15900

    Persona_non_Grata > ААМ 6 минут назад

    А зачем теперь двигаться ? Чемпионат они и так возьмут, а евро кубков всё равно не будет (((

    0
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    Рейтинг: +2332

    волчарик 40 минут назад

    Победа с желанием поворчать

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    Рейтинг: +1006

    S.K.V. 41 минуту назад

    Зенит с победой!!!

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    Рейтинг: +5862

    порт 41 минуту назад

    У Борисыча инфаркт.

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    Рейтинг: +6283

    Semenycch 42 минуты назад

    Матч получился вязким, наполненным борьбой на всех участках поля. Рикошеты этот раз были на стороне Зенита.

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    Рейтинг: +6643

    mamba9090909 > Semenycch 7 минут назад

    Рикошеты? Хороший бильярдист всегда играет от борта в лузу, если прямой удар не проходит.))

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