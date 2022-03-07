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РПЛ. «Зенит» победил «Уфу» и оторвался от «Динамо» на пять очков

7 марта 2022, 18:21
15

«Зенит» обыграл «Уфу» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

Дебютный мяч в составе «Зенита» забил защитник Данил Круговой.

Клуб из Петербурга забил в 30-м домашнем матче в РПЛ подряд. Это рекордная серия в истории «Зенита».

Команда Сергея Семака закрепилась на первом месте в чемпионате России. Отрыв от «Динамо» увеличился до пяти очков.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Круговой, 51; 2:0 – Малком, 67.

«Зенит»: Кержаков, Сутормин (Караваев, 46), Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел (Алип, 78), Клаудиньо, Малком (Мостовой, 86), Алберто (Ерохин, 69), Дзюба (Сергеев, 70).

«Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Кабутов, Голубев (Никитин, 59), Фищенко (Иванов, 82), Мрзляк (Камилов, 71), Саплинов (Ортис, 59), Родригеш (Емельянов, 71), Касинтура.

Предупреждения: Клаудиньо, 53 – Камилов, 87.

Календарь РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Динамо
Комментарии (15)
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порт
1646666626
У Борисыча инфаркт.
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S.K.V.
1646666655
Зенит с победой!!!
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волчарик
1646666730
Победа с желанием поворчать
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ААМ
1646666763
Очки, конечно не пахнут. Но чемпиону надо играть лучше а самое главное двигаться. А так с победой!
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Toomans
1646666866
Победили, что хорошо. Вязкий оборонительный футбол от Уфы - это действительная проблема. Мне кажется, что ведущим командам РПЛ нужно поработать над тактикой при вскрытии такой обороны. Иначе просто эти мучения на поле смотреть тошно, откровенно говоря. Уфу и прочих обвинять в "автобусе" нет смысла - им нечего более предложить, слишком большая разница в классе игроков. Хотя, с другой стороны, даже по этому матчу видно, что у Уфы есть понимание комбинационного футбола.
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raritet
1646668788
Вечная проблема с автобусами. Гвардиола умеет в них кататься, у Зенита , с любым из тренеров не получается . Но сегодня , даже за не имением Халка, сработали дальние удары. нет в команде человека с хорошим ударом. Нужно Халка возвращать.
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Марк Аврелий!
1646669827
Пока московские команды "топят" друг друга, бомжи "тихой сапой тырят" очки и уходят в отрыв
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BarStep
1646671191
Выиграли, и это хорошо! Вопросы есть практически ко всем в Зените.. Но сегодня об этом не будем.. Сегодня должны были выигрывать вообще без вопросов.. Но это "должны были" переросло в очередные нервы..
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