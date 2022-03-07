РПЛ. «Зенит» победил «Уфу» и оторвался от «Динамо» на пять очков

«Зенит» обыграл «Уфу» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

Дебютный мяч в составе «Зенита» забил защитник Данил Круговой.

Клуб из Петербурга забил в 30-м домашнем матче в РПЛ подряд. Это рекордная серия в истории «Зенита».

Команда Сергея Семака закрепилась на первом месте в чемпионате России. Отрыв от «Динамо» увеличился до пяти очков.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Круговой, 51; 2:0 – Малком, 67.

«Зенит»: Кержаков, Сутормин (Караваев, 46), Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел (Алип, 78), Клаудиньо, Малком (Мостовой, 86), Алберто (Ерохин, 69), Дзюба (Сергеев, 70).

«Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Кабутов, Голубев (Никитин, 59), Фищенко (Иванов, 82), Мрзляк (Камилов, 71), Саплинов (Ортис, 59), Родригеш (Емельянов, 71), Касинтура.

Предупреждения: Клаудиньо, 53 – Камилов, 87.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ