РПЛ. «Зенит» победил «Уфу» и оторвался от «Динамо» на пять очков

Вечная проблема с автобусами. Гвардиола умеет в них кататься, у Зенита , с любым из тренеров не получается . Но сегодня , даже за не имением Халка, сработали дальние удары. нет в команде человека с хорошим ударом. Нужно Халка возвращать.
«Зенит» обыграл «Уфу» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.
Дебютный мяч в составе «Зенита» забил защитник Даниил Круговой.
Клуб из Петербурга забил в 30-м домашнем матче в РПЛ подряд. Это рекордная серия в истории «Зенита».
Команда Сергея Семака закрепилась на первом месте в чемпионате России. Отрыв от «Динамо» увеличился до пяти очков.
Россия. РПЛ. 20-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Круговой, 51; 2:0 – Малком, 67.
«Зенит»: Кержаков, Сутормин (Караваев, 46), Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел (Алип, 78), Клаудиньо, Малком (Мостовой, 86), Алберто (Ерохин, 69), Дзюба (Сергеев, 70).
«Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Кабутов, Голубев (Никитин, 59), Фищенко (Иванов, 82), Мрзляк (Камилов, 71), Саплинов (Ортис, 59), Родригеш (Емельянов, 71), Касинтура.
Предупреждения: Клаудиньо, 53 – Камилов, 87.
«Уфа» проиграла четвертый матч подряд. Клуб не побеждает с октября
«Зенит» забил в 30 домашних матчах в РПЛ подряд. Это рекорд клуба
Дзюба, Кержаков и Алберто – в старте «Зенита». Касинутра, Йокич и Беленов выйдут у «Уфы»