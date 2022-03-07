Семак – о победе над «Уфой»: «Тяжелая была игра, но полностью под нашим контролем до второго забитого мяча»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча 20-го тура РПЛ против «Уфы» (2:0).

– Тяжелая была игра, но полностью под нашим контролем до второго забитого мяча. После этого, к сожалению, позволили сопернику создать два острых момента у наших ворот, хотя справедливости ради надо отметить, что и мы могли после 2:0 забить один-два мяча в быстрых атаках.

Стало появляться пространство, и с точки зрения созидания стало легче играть, потому что до забитого мяча, в первые 60 минут, сложно было взламывать оборону соперника, который очень глубоко оборонялся и количеством, и качеством.

Естественно, голевых моментов было не так много, но, в принципе, абсолютно заслуженная победа. Поздравляю команду и болельщиков. Будем готовиться к следующему матчу.

– Понятно, что «Уфа» защищается низко и компактно. Как изначально пытались взломать оборону и что сказали в перерыве?

– Я думаю, что мы немножко неправильно держали структуру нашей игры и нам частенько не хватало игрока. Или немножко неправильные позиции занимали в завершающей фазе.

Не хватало интенсивности наших открываний, скорости, на которых мы должны были перемещаться и атаковать.

Но в принципе, понятно, что сегодня особенно это видно было в конце матча, многие из наших ребят немножко подустали.