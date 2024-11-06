Колосков прокомментировал возможную отставку Карпина из «Ростова»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал мысли Валерия Карпина об отставке из «Ростова».

«Меня огорчит, если Карпин подаст в отставку с поста тренера «Ростова». Он сделал хорошую команду, хоть стабильности и не хватает из-за мастерства игроков, но они стараются играть в современный футбол. Порой получается очень здорово, видна организация, много тактики. Футболисты относятся к Карпину с большим уважением, руководство тоже. Это будет потеря для ростовского и российского футбола.

За семь лет работы может накопиться усталость, объективный фактор. Хочешь или нет, но усталость накапливается. Проблемы в клубе из года в год одни и те же, что и сам Карпин говорил. От этого возникает и психологическое напряжение. Уход будет потерей, но Карпина понять можно», – сказал Колосков.

Карпин в «Ростове» с 2017 года (с паузой на 2021-2022 годы).

Команда идет в РПЛ 10-й.

У Карпина 0 трофеев в тренерской карьере.

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