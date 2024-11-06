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    • Колосков прокомментировал возможную отставку Карпина из «Ростова»

    Колосков прокомментировал возможную отставку Карпина из «Ростова»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал мысли Валерия Карпина об отставке из «Ростова».

    «Меня огорчит, если Карпин подаст в отставку с поста тренера «Ростова». Он сделал хорошую команду, хоть стабильности и не хватает из-за мастерства игроков, но они стараются играть в современный футбол. Порой получается очень здорово, видна организация, много тактики. Футболисты относятся к Карпину с большим уважением, руководство тоже. Это будет потеря для ростовского и российского футбола.

    За семь лет работы может накопиться усталость, объективный фактор. Хочешь или нет, но усталость накапливается. Проблемы в клубе из года в год одни и те же, что и сам Карпин говорил. От этого возникает и психологическое напряжение. Уход будет потерей, но Карпина понять можно», – сказал Колосков.

    • Карпин в «Ростове» с 2017 года (с паузой на 2021-2022 годы).
    • Команда идет в РПЛ 10-й.
    • У Карпина 0 трофеев в тренерской карьере.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Legalbet

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    06.11.2024 17:58
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    Комментарии (1)
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    andr45
    1730915389
    Если эстонский тренер уедет на Родину, то, может быть, назначат отечественного тренера, о чем так хлопочут пикейные пиджаки на Матч ТВ?)
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