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    • Литвинов – об участии в драке с ЦСКА: «Брата бьют – пытаешься помочь»

    Литвинов – об участии в драке с ЦСКА: «Брата бьют – пытаешься помочь»

    Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о возможной дисквалификации после удаления в матче с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.

    • На 61-й минуте матча ЦСКА – «Спартак» Литвинову после видеопросмотра была предъявлена прямая красная карточка за захват рукой лица защитника ЦСКА Виллиана Роши. Сам Роша был удалeн несколькими минутами ранее за удар рукой Литвинова и спартаковца Срджана Бабича в этом же эпизоде.
    • «Спартак» подал в КДК РФС заявление об отмене красной карточки для Литвинова.
    • Руслан пропустит ближайший матч 15-го тура против «Акрона».

    «Какую речь готовлю для КДК РФС? Я просто скажу как есть. Можно сказать, что мы все – одна семья, и все это осознают. Ты видишь, что твоего близкого друга, брата бьют – пытаешься разнять и помочь.

    Я 100 раз пересматривал этот момент. Думаю, видно, что с моей стороны агрессии не было. Я не лез бить Виллиана Рошу и не пытался сделать ему больно. Я видел, что Срджана Бабича окружили игроки ЦСКА, была суматоха – в итоге прилетело мне», – сказал Литвинов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.11.2024 15:56
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    Комментарии (13)
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    Красногвардейчик
    1730898421
    Вспоминаются эпизоды из фильмов, особенно из ,,Золотого телёнка,, -- Узнаю брата Колю(с))) а по факту, эта гнида Литвинов, и спровоцировал драку...так бы просто потолкались и разошлись, но подонок зачем то в лицо грязными своими пальцами полез...за что и получил....жаль только Бабича, не за что досталось
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    Spartak_forv@
    1730899074
    Помолчал бы уж...
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    VPERDIV SPARTAK
    1730905741
    Литвинов сученок скользкий нас за дурачков держит !
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    alefreddy
    1730913470
    прилетело по делу лучше бы в мастерстве прибавил
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