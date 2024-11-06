Литвинов – об участии в драке с ЦСКА: «Брата бьют – пытаешься помочь»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о возможной дисквалификации после удаления в матче с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.

На 61-й минуте матча ЦСКА – «Спартак» Литвинову после видеопросмотра была предъявлена прямая красная карточка за захват рукой лица защитника ЦСКА Виллиана Роши. Сам Роша был удалeн несколькими минутами ранее за удар рукой Литвинова и спартаковца Срджана Бабича в этом же эпизоде.

«Спартак» подал в КДК РФС заявление об отмене красной карточки для Литвинова.

Руслан пропустит ближайший матч 15-го тура против «Акрона».

«Какую речь готовлю для КДК РФС? Я просто скажу как есть. Можно сказать, что мы все – одна семья, и все это осознают. Ты видишь, что твоего близкого друга, брата бьют – пытаешься разнять и помочь.

Я 100 раз пересматривал этот момент. Думаю, видно, что с моей стороны агрессии не было. Я не лез бить Виллиана Рошу и не пытался сделать ему больно. Я видел, что Срджана Бабича окружили игроки ЦСКА, была суматоха – в итоге прилетело мне», – сказал Литвинов.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов