Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой провел первый день стажировки в «Динамо»: подробности

    Мостовой провел первый день стажировки в «Динамо»: подробности

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился эмоциями от своего первого дня стажировки в «Динамо».

    «Первый день стажировки прошeл замечательно – Марцел и Ролан здорово приняли, пообщался с ними. Посмотрел на тренировку. Поднял немного им настроение после вчерашнего поражения. По себе знаю, что чувствуешь после поражений. Посмеялись, пообщались об игре, о тренировках.

    Для того и делается стажировка, чтобы я смотрел, что-то приглядел и сложил в копилочку. Марцел показал мне базу клуба, на которой я был вообще первый раз в жизни. Я немного впечатлeн их базой, потому что был на многих европейских – у «Динамо» есть все условия», – сказал Мостовой.

    • Ранее в стажировке Мостовому отказал «Спартак».
    • Бывший игрок «Сельты» проходит обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Стажировка Мостового в «Динамо» завершена 3
    Мостовой оценил перспективы Тикнизяна в случае трансфера в Европу
    Мостовой возмущен ценами в России: «Люди не должны так жить» 26
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2024 14:57
    Рекомендуем
    Комментарии (19)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    sochi-2013
    1730897094
    ДИНАМО ЧЕМПИОН.
    Ответить
    ...уефан
    1730897177
    ...рожи весёлые, значит атмосфера хорошая!... Пока, хорошая)...
    Ответить
    Cleaner
    1730897389
    Мостовой, ты там НАУЧИ Личку, как тренировать нужно!!!...)))
    Ответить
    ...уефан
    1730897968
    ...фотограф сказал им "фак" и они сделали "чиз")...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1730899011
    Шутки в сторону! Царь сделал последний шаг к тренерству. Маленький шаг для человека, но большой шаг для человечества!
    Ответить
    САДЫЧОК
    1730903629
    Кто это лохматое чудо? И почему про него всё время пишут? Тип опустил Сельту во 2 дивизион, трижды предал тренеров и зачинщиков!
    Ответить
    Хулиганин
    1730906536
    Гоаорят царь не настоящий. Шура мусорнулся.
    Ответить
    Александр.Т.
    1730907816
    Ну наконец-то это произошло
    Ответить
    Питерский князь
    1730912199
    Тут Мостовой и его клон.
    Ответить
    Oldtrafford83
    1730954511
    Будет теперь не гл.тренером команды, а гл.царём)
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 