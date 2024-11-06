Мостовой провел первый день стажировки в «Динамо»: подробности

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился эмоциями от своего первого дня стажировки в «Динамо».

«Первый день стажировки прошeл замечательно – Марцел и Ролан здорово приняли, пообщался с ними. Посмотрел на тренировку. Поднял немного им настроение после вчерашнего поражения. По себе знаю, что чувствуешь после поражений. Посмеялись, пообщались об игре, о тренировках.

Для того и делается стажировка, чтобы я смотрел, что-то приглядел и сложил в копилочку. Марцел показал мне базу клуба, на которой я был вообще первый раз в жизни. Я немного впечатлeн их базой, потому что был на многих европейских – у «Динамо» есть все условия», – сказал Мостовой.

Ранее в стажировке Мостовому отказал «Спартак».

Бывший игрок «Сельты» проходит обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.

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