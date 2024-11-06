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    Мостовой заявил о готовности возобновить игровую карьеру

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на желание Артема Дзюбы вернуться в команду ради рекорда.

    • Игрок заявил о желании забить рекордный 31-й гол за Россию.
    • 36-летний Дзюба на данный момент делит звание лучшего бомбардира в истории национальной команды с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.
    • Дзюба в последний раз играл за сборную России на Евро-2020 в 2021 году.

    Артем Дзюба сказал, что хочет сыграть за сборную против команд Брунея и Сирии и забить один мяч, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Что об этом думаете?

    – Можно еще меня вызвать, я тоже хочу забить несколько мячей. Ради такого искрометного матча я готов возобновить карьеру.

    – А что по поводу Дзюбы?

    – Артем такой же футболист, как и все. Если вызовут – поедет. Против сборной Брунея можно и меня вызывать, еще кого-нибудь. Кстати, во втором тайме и Валерий Карпин с Виктором Онопко могут выйти. А что такого? Думаю, мы бы не испортили игру.

    Когда появилась информация про Бруней, я сразу спросил: «А там вообще футбол есть?». Откуда там люди‑то? Давайте не издеваться и не будем говорить, как многие, что мы должны сыграть, что это статус и так далее.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.11.2024 17:09
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    Комментарии (4)
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    The only one
    1730903278
    первый раз соглашусь с ним...
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    zigbert
    1730905014
    На ворота можно поставить опытного Кафанова.
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