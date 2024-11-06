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    • Радимов – о легионере ЦСКА: «Зачем в РПЛ такой сумасшедший футболист?»

    Радимов – о легионере ЦСКА: «Зачем в РПЛ такой сумасшедший футболист?»

    Владислав Радимов высказался о поведении защитника ЦСКА Виллиана Роши в дерби со «Спартаком».

    • Бразильца удалили за участие в драке.
    • Без него армейцы проиграли со счетом 0:2.

    – Понимая, что ничего не получается, вмешался в игру этот сумасшедший Роша, который стал наступать кому‑то на ноги сзади. Потом начал со всеми драться, всех бить. Какое‑то помутнение, что ли. Его в прошлом дерби удалили, в этом дерби удалили.

    У меня такой вопрос сейчас вот просто возникает: зачем нам такой футболист в чемпионате, который получает наверняка большие деньги и так хамит?

    Тот же Дивеев, который с ним рядом играет, уже вырос в классного мастера, он себе такого не позволяет. Пускай тогда Лукин поиграет, получает игровую практику. И ЦСКА будет на своем шестом‑седьмом месте.

    – Получается, дерби обнажило некие глобальные проблемы ЦСКА?

    – И это мы еще до Пьянича не дошли. Атаки он может начинать, но каких‑то алгоритмов не существует. Вот как Пьянич сам придумает, так и будет. Одну Пьянич выдал передачу во фланг, в разрез – и все.

    А все остальное, кому куда открываться, как меняться местами, как взаимодействовать… Вопрос, а Николич‑то что?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.11.2024 19:50
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    Комментарии (17)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    n876
    1730918278
    Чем больше в РПЛ такой сумасшедших футболистов, тем веселее матчи. Смесь футбола и ММА )))
    Ответить
    saf05
    1730918529
    Буланова слушать себя не уважать
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1730923280
    Радимов херню несёт
    Ответить
    sined1951
    1730946686
    Тебя не спросили кому играть, а кому нет. Трепло ты, Радимов.
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1730954388
    Себя вспомни,психопат. Сколько ты красных карточек огребал
    Ответить
    Виктор56--google
    1730955129
    Обратно в Бразилию на пароход
    Ответить
    Бан
    1730964114
    Роша поступил как настоящий мужчина, которому в лицо упираются грязными ладонями. Хорошо, что ногами не отпинал. А Радимов наверное в это момент упал бы и стал кататься по полю выпрашивая карточку. Каждому свое.
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    Сергей-Иванов-vkontakte
    1730970710
    Нормальный мужской поступок, молодец Роша, надо было вообще этого провакатора Литвинова в нокаут послать, не хрена было хватать за лицо! В Уругвае его вообще запиналили бы ногами)) за такое, там драки обыденное дело, это у нас подобное случается редко раз в 20 лет!)) ☝️
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    Исмо
    1730970993
    Своих дебилов мало что ли?Ну с кем не бывает, сорвался это же держи)
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    РОБЕРТ-мкртчян-yandex
    1730976984
    В прошлом дерби удалили и тут же простили, вот и результат. А я писал ещё тогда, что после прощения проблема вернётся. РФС получил то, что хотел.
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