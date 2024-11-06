Игнатов ответил Писареву, считающему «Спартак» середняком

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов отреагировал на мнение Николая Писарева, что клуб стал середняком.

«Думаю, любой футболист в нашей команде недоволен местом, которое мы занимаем. Потому что задачи всегда стоят высокие, хотим забираться как можно выше.

Мое отношение к словам Писарева о том, что «Спартак» – середняк? У каждого человека свое мнение. У меня другое мнение на этот счет. Какое? Что мы топ-команда», – сказал Игнатов.

«Спартак» накануне проиграл «Ростову» (0:1) в кубковом матче.

Москвичи идут в РПЛ 5-ми.

Ближайший соперник – «Акрон» (10 ноября).

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