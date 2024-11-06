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    Игнатов ответил Писареву, считающему «Спартак» середняком

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов отреагировал на мнение Николая Писарева, что клуб стал середняком.

    «Думаю, любой футболист в нашей команде недоволен местом, которое мы занимаем. Потому что задачи всегда стоят высокие, хотим забираться как можно выше.

    Мое отношение к словам Писарева о том, что «Спартак» – середняк? У каждого человека свое мнение. У меня другое мнение на этот счет. Какое? Что мы топ-команда», – сказал Игнатов.

    • «Спартак» накануне проиграл «Ростову» (0:1) в кубковом матче.
    • Москвичи идут в РПЛ 5-ми.
    • Ближайший соперник – «Акрон» (10 ноября).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.11.2024 17:33
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    Комментарии (15)
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    The only one
    1730906111
    у каждой команды бывают взлёты и падения...
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1730906496
    Я топлю за Спартак с 90-х годов и начиная с эпохи червяка вы только на словах топ команда а этот топ игрок постоянно с открытым ртом бегает и ничего топового мы не видим от него и самое печальное и странное такие вот пассажиры которых не должно быть в команде постоянно есть в команде почему-то больше 20 лет в команде не было такого чтобы не было вот такого вот балласта и когда это закончится не понятно
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    Spartak_forv@
    1730906957
    Михаил,возможно по зарплате да,но не по текущим результатам!
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    k611
    1730907050
    Ведь Писарев так считает исходя из результатов команды и места в турнирной таблице, а с этим спорить глупо.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730907829
    Все давно знают, что они середняки. Гыгыгы
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    timon2401
    1730908752
    лучше бы вы это на поле доказывали, а не журналистам бахвалились(((( посмотришь на вас с Литвиновым и компанией и диву даёшься...что вы вообще в футболе делаете и тем более в команде которая "каждый" год "борется" за самые высокие места
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    Опорник1984
    1730910446
    Как говорится, верим в команду.
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    slavа0508
    1730911421
    Здесь парни не просто мнение . а факт ...
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    alefreddy
    1730913366
    Писарев сказал верно а языком чесать все мастаки а на поле видно не команду а деградировавших игроков при чем без лидера коим был Промес
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    Волжанин064
    1730916723
    Ребятки вы только языком чесать и огромные бабки получать умеете . а по сути боремся за 5 место . кто же вы ещё ?
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