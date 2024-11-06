Тошич прокомментировал информацию о многолетнем конфликте Акинфеева и Игнашевича

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич отреагировал на слухи о многолетнем конфликте Игоря Акинфеева и Сергея Игнашевича.

«Я точно не могу сказать, но на поле у них всегда были прекрасные отношения. Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев взаимодействовали без проблем. Может быть, что-то было вне футбола. У меня со всеми хорошее отношение, но я тоже с ними не проводил много времени.

У нас была своя компания – Рахимич, Теодосич из баскетбольного ЦСКА. Мы практически всe время проводили время. Хоть мы и нечасто были вместе вне поля с другими игроками, но на поле относились друг к другу с уважением. Не видел никаких проблем между Акинфеевым и Игнашевичем», – рассказал Тошич.

Игнашевич и Акинфеев провели вместе в ЦСКА 14 лет.

Также игроки вместе выступали в сборной России.

Игнашевич с 2018 года тренирует.

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