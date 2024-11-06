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    • Тошич прокомментировал информацию о многолетнем конфликте Акинфеева и Игнашевича

    Тошич прокомментировал информацию о многолетнем конфликте Акинфеева и Игнашевича

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич отреагировал на слухи о многолетнем конфликте Игоря Акинфеева и Сергея Игнашевича.

    «Я точно не могу сказать, но на поле у них всегда были прекрасные отношения. Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев взаимодействовали без проблем. Может быть, что-то было вне футбола. У меня со всеми хорошее отношение, но я тоже с ними не проводил много времени.

    У нас была своя компания – Рахимич, Теодосич из баскетбольного ЦСКА. Мы практически всe время проводили время. Хоть мы и нечасто были вместе вне поля с другими игроками, но на поле относились друг к другу с уважением. Не видел никаких проблем между Акинфеевым и Игнашевичем», – рассказал Тошич.

    • Игнашевич и Акинфеев провели вместе в ЦСКА 14 лет.
    • Также игроки вместе выступали в сборной России.
    • Игнашевич с 2018 года тренирует.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.11.2024 16:46
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    Комментарии (2)
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    Красногвардейчик
    1730901623
    У Игоря сложный характер, у Игнашевича тоже...всё могло быть
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    ...уефан
    1730903000
    ...за столько лет, можно двум харизматичным игрокам, ещё и взаимодействующим на поле, не однократно по работе друг друга на хер послать и остаться в нормальных отношениях...
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