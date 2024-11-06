Журавель заявил, что Дзюба нарушил приличия, попросив шанс забить рекордный гол за сборную

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на желание Артема Дзюбы забить рекордный гол за сборную России.

15 ноября Россия сыграет в Краснодаре с командой Брунея, а 19 ноября проведет матч в Волгограде со сборной Сирии.

36-летний Дзюба на данный момент делит звание лучшего бомбардира в истории национальной команды с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

Дзюба в последний раз играл за сборную России на Евро-2020 в 2021 году.

«Милейшее самораскрытие персонажа Дзюбы.

В одной фразе «дайте заковырять хоть какой гол», в соседней – что-то пафосное про честь и гордость игры за сборную.

Давайте чуть переведeм на русский: я понимаю, что сборная это сборная – гимн, флаг! Но мы сейчас никаких задач не решаем, поэтому дайте мне побить рекорд Александра Кержакова!

Не знаю, есть какие-то рамки приличия, когда о личных амбициях лучше помалкивать. Это тот самый случай. Но, по мнению Дзюбы, сборная должна вдруг стать подножкой, по которой он поднимется к личному достижению», – написал Журавель.

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