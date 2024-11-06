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    • Журавель заявил, что Дзюба нарушил приличия, попросив шанс забить рекордный гол за сборную

    Журавель заявил, что Дзюба нарушил приличия, попросив шанс забить рекордный гол за сборную

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на желание Артема Дзюбы забить рекордный гол за сборную России.

    • 15 ноября Россия сыграет в Краснодаре с командой Брунея, а 19 ноября проведет матч в Волгограде со сборной Сирии.
    • 36-летний Дзюба на данный момент делит звание лучшего бомбардира в истории национальной команды с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.
    • Дзюба в последний раз играл за сборную России на Евро-2020 в 2021 году.

    «Милейшее самораскрытие персонажа Дзюбы.

    В одной фразе «дайте заковырять хоть какой гол», в соседней – что-то пафосное про честь и гордость игры за сборную.

    Давайте чуть переведeм на русский: я понимаю, что сборная это сборная – гимн, флаг! Но мы сейчас никаких задач не решаем, поэтому дайте мне побить рекорд Александра Кержакова!

    Не знаю, есть какие-то рамки приличия, когда о личных амбициях лучше помалкивать. Это тот самый случай. Но, по мнению Дзюбы, сборная должна вдруг стать подножкой, по которой он поднимется к личному достижению», – написал Журавель.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    06.11.2024 16:34
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    Комментарии (35)
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    Цугундeр
    1730907415
    ))) Ай ,моська очкастая!!!) Забыл как в книгу рекордов Гиннесса сам бегать до усёру старался ?
    Ответить
    R_a_i_n
    1730909169
    Зюба и приличие вещи не совместимые.
    Ответить
    Январь 59
    1730916711
    Нужно пригласить Сашу Кержакова, что бы Кержаков забил три гола и надежды Дзюбы перестали мучить его самолюбие.
    Ответить
    Шустик
    1730922907
    Ндя!
    Ответить
    РОБЕРТ-мкртчян-yandex
    1730929484
    Дзюба и приличия, да ты что?.
    Ответить
    DMитрий
    1730935177
    Журавлик уже раза получил словесно от Дзюбы, видать понравилось, явно требует ещё. Весь комментаторский корпус получил от Карпина, - это хоть и др. история, но суть та же - Wagging Tongue.
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    crf575757
    1730949983
    Я считаю,а чтотДзюба конченый урод! Э
    Ответить
    Сергей-Глушков-google
    1731036760
    А Журавель получил диплом журналиста и теперь считает себя проповедником? А что ж, Журавль, забыл "проповедное" :"И узел он у соседа былинку в глазу, а своего бревна не приметил"!
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    Стешин-Андрей-yandex
    1731048214
    Урод,что жизнь,что поле!
    Ответить
    Euggen
    1731064972
    Птице просто завидно....
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