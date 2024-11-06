Карпин объяснил, почему не сыграет в матче памяти Черенкова

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин сообщил о неучастии в матче памяти Федора Черенкова.

«Хотел бы принять участие в ретроматче «Спартак» – «Динамо» памяти Фeдора Черенкова. Но в этот момент я буду со сборной России в Краснодаре готовиться к матчу с Брунеем и Сирией. Банально нет возможности из-за работы.

Было бы свободное время – с удовольствием бы вышел на газон», – сказал Карпин в эфире «Русского радио».

В игре встретятся легенды «Спартака» и «Динамо».

Игра состоится 13 ноября на «Лукойл Арене».

Россия 15 ноября сыграет в Краснодаре с Брунеем.

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