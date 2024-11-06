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    • Карпин объяснил, почему не сыграет в матче памяти Черенкова

    Карпин объяснил, почему не сыграет в матче памяти Черенкова

    Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин сообщил о неучастии в матче памяти Федора Черенкова.

    «Хотел бы принять участие в ретроматче «Спартак» – «Динамо» памяти Фeдора Черенкова. Но в этот момент я буду со сборной России в Краснодаре готовиться к матчу с Брунеем и Сирией. Банально нет возможности из-за работы.

    Было бы свободное время – с удовольствием бы вышел на газон», – сказал Карпин в эфире «Русского радио».

    • В игре встретятся легенды «Спартака» и «Динамо».
    • Игра состоится 13 ноября на «Лукойл Арене».
    • Россия 15 ноября сыграет в Краснодаре с Брунеем.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.11.2024 15:40
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    Комментарии (9)
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    sochi-2013
    1730906172
    Так себе отмазка. Кто-нибудь скажите ему, что уже самолет изобрели. Время перелета составляет около 2 часов.
    Ответить
    Сергей-Сарана-vkontakte
    1730942387
    Бруней? Сирия? Это что за клубы???
    Ответить
    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1730954643
    Лучше бы сыграл в матче памяти Федора, чем подготовка к игре с этими банановыми странами 5 сорта
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