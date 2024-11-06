Аршавин оценил перспективы Батракова в случае перехода в «Зенит»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил, смог бы заиграть в петербургской команде полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

– Как вам Алексей Батраков?

– Хороший. Взяли бы его в «Зенит»? Не знаю.

Если бы взяли, где бы он играл? По «голове» он подошел бы, тянет.

Батраков дебютировал в основном составе «Локомотива» в этом году.

19-летний футболист провел за команду в общей сложности 24 матча, забил 10 голов, отдал 8 передач.

Срок его нынешнего контракта с командой истекает 30 июня 2027 года.

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