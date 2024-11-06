Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Аршавин оценил перспективы Батракова в случае перехода в «Зенит»

    Аршавин оценил перспективы Батракова в случае перехода в «Зенит»

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил, смог бы заиграть в петербургской команде полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

    – Как вам Алексей Батраков?

    – Хороший. Взяли бы его в «Зенит»? Не знаю.

    Если бы взяли, где бы он играл? По «голове» он подошел бы, тянет.

    • Батраков дебютировал в основном составе «Локомотива» в этом году.
    • 19-летний футболист провел за команду в общей сложности 24 матча, забил 10 голов, отдал 8 передач.
    • Срок его нынешнего контракта с командой истекает 30 июня 2027 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Аршавин – о драке в матче ЦСКА – «Спартак»: «Не скажу, что это прям ужасно» 3
    Аршавин назвал главного футболиста РПЛ
    Аршавин – о товарищеских матчах сборной России: «Если бы не было игр, то ничего бы страшного не случилось» 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2024 19:30
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    slavа0508
    1730911120
    Зенит как раковая опухоль всё и всех сжирает вокруг ...только где кто сверкнёт сразу перекупают . а что им деньги то бюджетные ...
    Ответить
    theonewhoisnotafraidofyou
    1730911301
    Да не нужен он, своих надо
    Ответить
    Питерский князь
    1730912353
    Меняем Батракова на дельфина. :)))
    Ответить
    NewLife
    1730913233
    Ему западло присоединяться к позору российского футбола.
    Ответить
    Цугундeр
    1730916356
    И тут же возмущённое хрюканье...) Прямо голодные домашние животные..
    Ответить
    saf05
    1730918895
    Этот писклявый уже надоел
    Ответить
    Борис34684
    1730977771
    Ну да, своих некому воспитывать, легче пылесос иметь в лице газпрома.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 