Жирков сравнил цены в Лондоне и Москве

Юрий Жирков порассуждал о стоимости жизни в столицах России и Англии.

– Аршавин был в Англии недавно, Погребняк собирается в скором времени. Вы не хотите?

– Не планирую ехать в Англию, потому что нет загранпаспорта. Да и так бы не хотел туда.

Мне не понравилось там в плане быта, но в плане футбола там все было хорошо. У меня в Англии были проблемы. Когда переезжаешь в другую страну, всегда возникают трудности.

Москва, конечно, лучше Лондона. Какой город дороже? Не знаю, как сейчас, но Лондон был дороже. Квартиры там тоже дороже снимать. Если брать те года, то и цены на продукты были выше в Англии.

Жирков выступал за «Челси» с 2009 по 2011 год.

Он поиграл за московские ЦСКА и «Динамо».

Защитник объявил о завершении карьеры в феврале 2023-го.

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