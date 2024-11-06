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    Жирков сравнил цены в Лондоне и Москве

    Юрий Жирков порассуждал о стоимости жизни в столицах России и Англии.

    – Аршавин был в Англии недавно, Погребняк собирается в скором времени. Вы не хотите?

    – Не планирую ехать в Англию, потому что нет загранпаспорта. Да и так бы не хотел туда.

    Мне не понравилось там в плане быта, но в плане футбола там все было хорошо. У меня в Англии были проблемы. Когда переезжаешь в другую страну, всегда возникают трудности.

    Москва, конечно, лучше Лондона. Какой город дороже? Не знаю, как сейчас, но Лондон был дороже. Квартиры там тоже дороже снимать. Если брать те года, то и цены на продукты были выше в Англии.

    • Жирков выступал за «Челси» с 2009 по 2011 год.
    • Он поиграл за московские ЦСКА и «Динамо».
    • Защитник объявил о завершении карьеры в феврале 2023-го.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    06.11.2024 19:07
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    Комментарии (23)
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    DeStar
    1730911404
    наверно то и зп в англии была выше) хотя быт в европе до сих пор так себе, конечно не эксперт по всем странам, но испания италия франция .. мрак)
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    n876
    1730917186
    Аршавин был в Англии недавно, Погребняк собирается в скором времени.===== А в это время из телевизора кричат что Россия воюет с коллективным Западом....Сколько сотен тысяч уже в земле, на глубине два метра ? Аршавин недавно что то пихал о том, что кого то надо куда то привезти....А сам в Лондон.Вот же тварь лицемерная. https://bombardir.ru/news/738038-privezite-syuda-sbornuyu-ukrainy-arshavin-podelilsya-vpechatleniyami-ot-posescheniya-hatyni
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    VVM1964
    1730917549
    А зарплаты нет желания сравнить ???...
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