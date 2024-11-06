Мостовой отреагировал на ошибку Станковича, который перепутал его с Карпиным

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на оговорку главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

Серб накануне матча с «Ростовом» (0:1) сказал, что ему нравится игра желто-синих и то, как эту команду тренирует Мостовой. Однако затем сербский специалист несколько раз извинился за данную оговорку, назвав ее «большой ошибкой».

– Станкович назвал меня главным тренером «Ростова»? Я не видел эту цитату.

– Он сначала вас назвал тренером, потом извинился.

– Правильно сделал, что такого. Мостовой – известная фамилия в футболе. И в нашей стране, и в европейском футболе. Не зря же люди помнят.

– Можно ли сказать, что вы у Станковича в голове?

– Хватит. Что вы глупости говорите какие-то. [Смеется].

«Ростов» возглавляет другой экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Валерий Карпин.

56-летний Мостовой проходит обучение на тренерскую лицензию в академии Российского футбольного союза.

«Спартак» отказал Мостовому в возможности пройти согласованную ранее стажировку.

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