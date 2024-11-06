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    • Мостовой отреагировал на ошибку Станковича, который перепутал его с Карпиным

    Мостовой отреагировал на ошибку Станковича, который перепутал его с Карпиным

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на оговорку главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

    Серб накануне матча с «Ростовом» (0:1) сказал, что ему нравится игра желто-синих и то, как эту команду тренирует Мостовой. Однако затем сербский специалист несколько раз извинился за данную оговорку, назвав ее «большой ошибкой».

    – Станкович назвал меня главным тренером «Ростова»? Я не видел эту цитату.

    – Он сначала вас назвал тренером, потом извинился.

    – Правильно сделал, что такого. Мостовой – известная фамилия в футболе. И в нашей стране, и в европейском футболе. Не зря же люди помнят.

    – Можно ли сказать, что вы у Станковича в голове?

    – Хватит. Что вы глупости говорите какие-то. [Смеется].

    • «Ростов» возглавляет другой экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Валерий Карпин.
    • 56-летний Мостовой проходит обучение на тренерскую лицензию в академии Российского футбольного союза.
    • «Спартак» отказал Мостовому в возможности пройти согласованную ранее стажировку.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.11.2024 14:11
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Spartak_forv@
    1730891917
    Там скорее Карпин оскорбился.Мосту то понятно было лестно,что его с тренером перепутали. Это как если всю жизнь мечтать стать актером и тебя однажды в метро приняли за Брэда Пита)
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    The only one
    1730892635
    Царь радуется уже и оговоркам. Видимо дела совсем швак...
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    Красногвардейчик
    1730892733
    Блин, а ведь может быть пророком)) Когда Пудель свалит в свою Эстонию, всё может быть))
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    alex1951
    1730894072
    Мостик,дык этож табэ комплименг!)))
    Ответить
    FCSpartakM
    1730902863
    Станкович просто завидует густоте волос Мостового
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    alefreddy
    1730914764
    скоро подсидит Карпушу
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