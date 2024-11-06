Игрок «Спартака» взял на себя вину за поражение от «Ростова»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов дал комментарий после поражения от «Ростова». Московская команда уступила в кубковом матче со счетом 0:1. Ответная игра пройдет 27 ноября в Ростове‑на‑Дону.

– Скажу так: поражение на моей совести. Некоторые мои неудачные действия передали нервозность всей команде. Беру вину за это поражение на себя.

– Что вы имеете в виду под неудачными действиями?

– Игра ногами сегодня была ужасная. Много обрезов с моей стороны. Это главная причина.

– Говорили ли в тренерском штабе, что вы будете играть весь Кубок?

– Нет, не говорили.

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