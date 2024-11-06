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    • Игрок «Спартака» взял на себя вину за поражение от «Ростова»

    Игрок «Спартака» взял на себя вину за поражение от «Ростова»

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов дал комментарий после поражения от «Ростова». Московская команда уступила в кубковом матче со счетом 0:1. Ответная игра пройдет 27 ноября в Ростове‑на‑Дону.

    – Скажу так: поражение на моей совести. Некоторые мои неудачные действия передали нервозность всей команде. Беру вину за это поражение на себя.

    – Что вы имеете в виду под неудачными действиями?

    – Игра ногами сегодня была ужасная. Много обрезов с моей стороны. Это главная причина.

    – Говорили ли в тренерском штабе, что вы будете играть весь Кубок?

    – Нет, не говорили.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.11.2024 15:12
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    Комментарии (18)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ilich55
    1730898893
    Раньше Гриня извинялся, теперь Селихов..........
    Ответить
    Spartak_forv@
    1730899556
    Да все вчера хороши были в "игре ногами"!
    Ответить
    subbotaspartak
    1730900049
    Селих накосячил аж у Барко коленки затряслись
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    oyabun
    1730901533
    Результативного косяка не было от Сели. А вот извинений от Умярова и Рябчука я не видел.
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1730903445
    Да вчера все были хороши.
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    FRZZ
    1730904783
    А Селихов тут причем? Голы нужно было забивать...
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    zigbert
    1730905659
    Потащил бы пенальти тогда вообще мог стать героем матча.Остальное все забылось бы.
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    k611
    1730906810
    С его стороны не было результативных ошибок. Жаль пенальти не взял. Тут в целом команда не впечатлила.
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    Опорник1984
    1730911504
    Саша, брось выгораживать команду. Всех нужно расстрелять.
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    alefreddy
    1730914288
    Да колбасило Сашу не по детски.А вот пенали раньше не гадал и отбивал а сейчас по углам падать привык
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