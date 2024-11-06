Мостовой назвал лучшего форварда РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал продление контракта «Краснодаром» с нападающим Джоном Кордобой.

«Краснодар» все правильно сделал, потому что Кордоба – один из лучших игроков чемпионата России, лучший нападающий РПЛ.

Конечно, теперь у них больше шансов на чемпионство, потому что он останется в команде», – сказал Мостовой.

Кордоба продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2027 года. Зарплата с учетом бонусов составит более 4 миллионов евро в год.

В сезоне-2024/25 на счету форварда 8 мячей и 4 голевые передачи в 14 матчах за краснодарцев.

«Краснодар» лидирует в РПЛ.

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