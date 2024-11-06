06.11.2024, среда, 20:45
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
3 : 0
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-3-2
16
Адамов
4
Горшков
78
Чистяков
5
Родригао
28
Алип
97
Ахметов
20
Педро
21
Ерохин
37
Артур
9
Кассьерра
33
Клаудиньо
3-2-3-1-1
1
Опарин
40
Уциев
4
Ибишев
36
Ловат
11
Якуев
24
Диванович
18
Камилов
11
Исмаэл
0
Швец
11
Луна Диале
10
Ковачев
9
Кассьерра
31
Мантуан
31
Мантуан
9
Кассьерра
78
Чистяков
15
Караваев
15
Караваев
78
Чистяков
37
Артур
77
Мостовой
77
Мостовой
37
Артур
21
Ерохин
7
Соболев
7
Соболев
21
Ерохин
20
Педро
32
Гонду
32
Гонду
20
Педро
18
Камилов
75
Гандри
75
Гандри
18
Камилов
36
Ловат
95
Адамов
95
Адамов
36
Ловат
11
Исмаэл
27
Камило
27
Камило
11
Исмаэл
11
Луна Диале
13
Мацуев
13
Мацуев
11
Луна Диале
0
Швец
20
Самородов
20
Самородов
0
Швец
Остались в запасе
Зенит
Ахмат
1
Давид Бязров
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Вендел
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
72
Яхья Магомедов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Вендел
ЦП
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Зенит - Ахмат
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Ахмата», 1/4 Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»