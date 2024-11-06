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  • «Зенит» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

«Зенит» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

6 ноября 2024, 19:35
Зенит
06.11.2024, среда, 20:45
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
3 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Ахмат
20' Клаудиньо 53' М. Кассьерра 88' А. Соболев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
20
Педро
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
33
Клаудиньо
АП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Вендел
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
27
Камило
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
4-1-3-2
16
Адамов
4
Горшков
78
Чистяков
5
Родригао
28
Алип
97
Ахметов
20
Педро
21
Ерохин
37
Артур
9
Кассьерра
33
Клаудиньо
3-2-3-1-1
1
Опарин
40
Уциев
4
Ибишев
36
Ловат
11
Якуев
24
Диванович
18
Камилов
11
Исмаэл
0
Швец
11
Луна Диале
10
Ковачев
9
Кассьерра
31
Мантуан
31
Мантуан
9
Кассьерра
78
Чистяков
15
Караваев
15
Караваев
78
Чистяков
37
Артур
77
Мостовой
77
Мостовой
37
Артур
21
Ерохин
7
Соболев
7
Соболев
21
Ерохин
20
Педро
32
Гонду
32
Гонду
20
Педро
18
Камилов
75
Гандри
75
Гандри
18
Камилов
36
Ловат
95
Адамов
95
Адамов
36
Ловат
11
Исмаэл
27
Камило
27
Камило
11
Исмаэл
11
Луна Диале
13
Мацуев
13
Мацуев
11
Луна Диале
0
Швец
20
Самородов
20
Самородов
0
Швец
Остались в запасе
Зенит
Ахмат
1
Давид Бязров
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Вендел
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
72
Яхья Магомедов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Вендел
ЦП
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Зенит - Ахмат
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Ахмата», 1/4 Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит»«Ахмат»

«Зенит» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ахмат Зенит
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