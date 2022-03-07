Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

Гендиректор «Зенита» Медведев: «Конечно, пешком «Уфу» не обыграешь»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Уфы».

«Уфа» – очень непростой соперник, у нее очень хороший состав. В команде остались основные легионеры, что очень важно. Команда боролась, и, конечно, пешком ее не обыграешь.

Сейчас на классе никого не обыграешь, «Зенит» перестроился в перерыве и начал играть так, как должен был с первых минут. Голы были неизбежны, и неважно, как мячи залетели», – сказал Медведев.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 5-очковым отрывом от «Динамо».
  • «Уфа» идет на 15-м месте в таблице.

⚽ Завершился 20-й тур РПЛ. «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локо», «Краснодар», «Сочи» и «Рубин» победили

Семак – о Ловрене: «Пока он не готов тренироваться исключительно по состоянию здоровья»

Фанаты «Зенита» – Ракицкому: «Спасибо, мужик»

Источник: ТАСС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

07.03.2022 23:58
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11