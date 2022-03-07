Гендиректор «Зенита» Медведев: «Конечно, пешком «Уфу» не обыграешь»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Уфы».

«Уфа» – очень непростой соперник, у нее очень хороший состав. В команде остались основные легионеры, что очень важно. Команда боролась, и, конечно, пешком ее не обыграешь.

Сейчас на классе никого не обыграешь, «Зенит» перестроился в перерыве и начал играть так, как должен был с первых минут. Голы были неизбежны, и неважно, как мячи залетели», – сказал Медведев.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 5-очковым отрывом от «Динамо».

«Уфа» идет на 15-м месте в таблице.

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