«Зенит» победил «Уфу» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.
Клуб из Петербурга забил в каждом из последних 30 домашних матчей в РПЛ. Это рекордная серия «Зенита».
За всю историю РПЛ только ЦСКА (34 гола, 2005-2007 года) и Ротор (40 голов, 1992-1995 года) забили в большем числе домашних матчей подряд.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
«Уфа» проиграла четвертый матч подряд. Клуб не побеждает с октября
РПЛ. «Зенит» победил «Уфу» и оторвался от «Динамо» на пять очков
Дзюба, Кержаков и Алберто – в старте «Зенита». Касинутра, Йокич и Беленов выйдут у «Уфы»