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«Зенит» забил в 30 домашних матчах в РПЛ подряд. Это рекорд клуба

«Зенит» победил «Уфу» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

Клуб из Петербурга забил в каждом из последних 30 домашних матчей в РПЛ. Это рекордная серия «Зенита».

За всю историю РПЛ только ЦСКА (34 гола, 2005-2007 года) и Ротор (40 голов, 1992-1995 года) забили в большем числе домашних матчей подряд.

«Уфа» проиграла четвертый матч подряд. Клуб не побеждает с октября

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Источник: Opta

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