«Зенит» победил «Уфу» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

Клуб из Петербурга забил в каждом из последних 30 домашних матчей в РПЛ. Это рекордная серия «Зенита».

За всю историю РПЛ только ЦСКА (34 гола, 2005-2007 года) и Ротор (40 голов, 1992-1995 года) забили в большем числе домашних матчей подряд.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

«Уфа» проиграла четвертый матч подряд. Клуб не побеждает с октября

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Дзюба, Кержаков и Алберто – в старте «Зенита». Касинутра, Йокич и Беленов выйдут у «Уфы»