Круговой – о дебютном голе за «Зенит»: «Порадовался внутри, а бразильцы и Дзюба пошлепали по голове»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал дебютный гол за клуб из Санкт-Петербурга.

– Чувствую радость — забил первый гол за «Зенит». Очень рад тому, что у меня получилось. Гол получился курьезным — я бил по мячу, Голубев подставил ногу, получился рикошет, и мяч полетел в девятку.

Тем не менее я очень рад, потому что наконец-то смог забить свой первый гол за «Зенит».

— Вы как будто сами очень удивились голу и не придумали никакое празднование.

— У меня нет никакого празднования. Я вообще сначала не хотел никак не праздновать — все-таки это моя бывшая команда, просто порадовался внутри, меня пошлепали по голове бразильцы и Дзюба.