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Круговой – о дебютном голе за «Зенит»: «Порадовался внутри, а бразильцы и Дзюба пошлепали по голове»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал дебютный гол за клуб из Санкт-Петербурга.

– Чувствую радость — забил первый гол за «Зенит». Очень рад тому, что у меня получилось. Гол получился курьезным — я бил по мячу, Голубев подставил ногу, получился рикошет, и мяч полетел в девятку.

Тем не менее я очень рад, потому что наконец-то смог забить свой первый гол за «Зенит».

— Вы как будто сами очень удивились голу и не придумали никакое празднование.

— У меня нет никакого празднования. Я вообще сначала не хотел никак не праздновать — все-таки это моя бывшая команда, просто порадовался внутри, меня пошлепали по голове бразильцы и Дзюба.

  • Круговой провел 49 матчей за «Зенит», забил 1 гол и отдал 6 ассистов.
  • Его контракт с клубом истекает в 2024 году.

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Источник: сайт «Зенита»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1067

    А-мне-пох-Я-Был-Пьян 47 минут назад

    Хоть и курьёзный гол, а красивый. С почином.

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    Рейтинг: +107

    Novik38 1 час назад

    Даня, с почином тебя, но не позволяй Дзюбе давать волю своим рукам.

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    Рейтинг: +1536

    vmonomah17 1 час назад

    Поди Дзюба его не только по голове отшлепал)))

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