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РПЛ. «Рубин» победил «Ахмат», забив на 91-й минуте

В 20-м туре чемпионата России «Рубин» на выезде обыграл «Ахмат» со счетом 2:1.

У хозяев в этом матче забил Даниил Уткин, у гостей – Виталий Лисакович и Андерс Дрейер.

«Ахмат» остался на седьмом месте в таблице РПЛ. «Рубин» благодаря победе поднялся на десятую строчку.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Уткин, 3; 1:1 – Лисакович, 51; 1:2 – Дрейер, 90+1.

«Ахмат»: Шелия, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Уткин (Швец, 88), Бериша (Умаев, 77), Харин (Карапузов, 55), Конате (Себай, 55; Архипов, 88).

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Тальби, Зуев, Ломовицкий, Самошников (Зотов, 46), Хвича (Бакаев, 71), Хакшабанович, Дрейер, Лисакович (Онугха, 90+4).

Предупреждения: Тимофеев, 21; Себай, 63; Архипов, 88 – Самошников, 44; Уремович, 51; Бегич, 85.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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