Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что клуб будет оспаривать результат матча 20-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:3).

«Локо» могут засчитать техническое поражение.

Предположительно, Ян Кухта не мог играть в матче с «Химками».

Форвард не отбыл дисквалификацию за удаление в чемпионате Чехии.

«Подали протест в КДК РФС на участие Кухты в матче», – сказал Терюшков.

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«Химки» сегодня подадут протест на результат матча с «Локомотивом»

«Химки» пока не подавали протест на результат матча с «Локо». У клуба есть 72 часа