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«Химки» подали протест на результат матча с «Локомотивом»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что клуб будет оспаривать результат матча 20-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:3).

  • «Локо» могут засчитать техническое поражение.
  • Предположительно, Ян Кухта не мог играть в матче с «Химками».
  • Форвард не отбыл дисквалификацию за удаление в чемпионате Чехии.

«Подали протест в КДК РФС на участие Кухты в матче», – сказал Терюшков.

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Источник: «Матч ТВ»

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