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РПЛ. «Краснодар» без легионеров обыграл «Урал» и поднялся на пятое место

«Краснодар» победил «Урал» (2:1) в матче 20-го тура РПЛ.

Исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара» был Александр Сторожук. Он сменил Даниэля Фарке, который покинул клуб, не проведя ни одного официального матча.

В составе «Краснодара» на поле выходили только россияне. Ранее клуб объявил о приостановке контрактов с восемью легионерами.

«Краснодар» поднялся на пятое место в РПЛ. «Урал» остался 13-м.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сперцян (с пенальти), 59; 2:0 – Ильин, 65; 2:1 – Бикфалви, 78.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов (Якимов, 74), Ильин, Манелов.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Кузьмичeв, Магомадов (Шатов, 79), Бикфалви, Мишкич (Евсеев, 69), Августиняк, Гаджимурадов, Юшин (Железнов, 70).

Предупреждения: Сорокин, 86 – Герасимов, 75.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Узнаешь Джикию, Головина и Смолова?

«Краснодар» пробил 11 пенальти в сезоне РПЛ. Только у «Зенита» в сезоне-2015/16 было больше

19-летний Манелов – в старте «Краснодара» на матч с «Уралом»

«Урал» доехал до Краснодара на поезде

Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 15:58
Комментарии10
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    Рейтинг: +2324

    волчарик 20 минут назад

    Так возможно и сбудется мечта Галицкого-11 воспитанников в составе и я за них буду только рад.

    1
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    Рейтинг: +4354

    ySS 22 минуты назад

    Краснодарцев с победой!
    Вернее будет Урал проиграл. Пенальти чисто варованный.
    Без легов соседи потеряли в качестве, но не в настрое.

    0
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    Рейтинг: +9777

    Alekxei Z. 35 минут назад

    Интересно , чтобы Урал играл смотрибельно надо против их школьников выставить.

    0
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    Рейтинг: +68990

    insider_retro 40 минут назад

    Краснодар понёс серьёзные потери.
    Уход одних даёт шанс и возможность другим.
    Всё меняется и футбол в РПЛ тоже.
    Так как было раньше уже не будет.
    Быков с победой!

    5
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    Рейтинг: +21573

    JTherry 40 минут назад

    пенальти в ворта Урала Турбин "нарисовал", Чернов симулировал - "дельфинил"... без легов Краснодар сыграл очень неплохо, значит есть порох в пороховницах российских игроков...)

    2
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    Рейтинг: +6312

    Из Твери Леха 40 минут назад

    Не в равных условиях быкам придется чемпионат доигрывать. Но в принципе какая разница, если в еврокубки все равно на следующий сезон никто не попадет.

    0
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    Рейтинг: +18841

    derrik2000 45 минут назад

    Да уж... (((
    Без легов Краснодар потерял "изюминку" игры, узнаваемость.
    Урал по мне иногда и превосходил Краснодар.
    Ну, ладно.
    Международное положение нынче такое...
    Три очка взяли и ладно.

    1
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    Рейтинг: +15003

    Hektor 84 48 минут назад

    Эй Бубнов горе прогнозист))) и Спартак и Краснодар проиграют))))))))))

    2
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    Рейтинг: +367

    zaichkin777@gmail.com 49 минут назад

    Молодцы молодёжь! Много чего не получалось, но азарт и стремление были на высоте. Удачи в дальнейших матчах быки!!!

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    Рейтинг: +535

    garet12222 51 минуту назад

    Хороший был матч, но судья играл за быков

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