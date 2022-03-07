РПЛ. «Краснодар» без легионеров обыграл «Урал» и поднялся на пятое место

«Краснодар» победил «Урал» (2:1) в матче 20-го тура РПЛ.

Исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара» был Александр Сторожук. Он сменил Даниэля Фарке, который покинул клуб, не проведя ни одного официального матча.

В составе «Краснодара» на поле выходили только россияне. Ранее клуб объявил о приостановке контрактов с восемью легионерами.

«Краснодар» поднялся на пятое место в РПЛ. «Урал» остался 13-м.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сперцян (с пенальти), 59; 2:0 – Ильин, 65; 2:1 – Бикфалви, 78.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов (Якимов, 74), Ильин, Манелов.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Кузьмичeв, Магомадов (Шатов, 79), Бикфалви, Мишкич (Евсеев, 69), Августиняк, Гаджимурадов, Юшин (Железнов, 70).

Предупреждения: Сорокин, 86 – Герасимов, 75.

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