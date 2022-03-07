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  • РПЛ. «Краснодар» без легионеров обыграл «Урал» и поднялся на пятое место

РПЛ. «Краснодар» без легионеров обыграл «Урал» и поднялся на пятое место

7 марта 2022, 15:58
18

«Краснодар» победил «Урал» (2:1) в матче 20-го тура РПЛ.

Исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара» был Александр Сторожук. Он сменил Даниэля Фарке, который покинул клуб, не проведя ни одного официального матча.

В составе «Краснодара» на поле выходили только россияне. Ранее клуб объявил о приостановке контрактов с восемью легионерами.

«Краснодар» поднялся на пятое место в РПЛ. «Урал» остался 13-м.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сперцян (с пенальти), 59; 2:0 – Ильин, 65; 2:1 – Бикфалви, 78.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов (Якимов, 74), Ильин, Манелов.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Кузьмичeв, Магомадов (Шатов, 79), Бикфалви, Мишкич (Евсеев, 69), Августиняк, Гаджимурадов, Юшин (Железнов, 70).

Предупреждения: Сорокин, 86 – Герасимов, 75.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Урал
Комментарии (18)
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Hektor 84
1646658169
Эй Бубнов горе прогнозист))) и Спартак и Краснодар проиграют))))))))))
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derrik2000
1646658364
Да уж... ((( Без легов Краснодар потерял "изюминку" игры, узнаваемость. Урал по мне иногда и превосходил Краснодар. Ну, ладно. Международное положение нынче такое... Три очка взяли и ладно.
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JTherry
1646658658
пенальти в ворта Урала Турбин "нарисовал", Чернов симулировал - "дельфинил"... без легов Краснодар сыграл очень неплохо, значит есть порох в пороховницах российских игроков...)
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insider_retro
1646658659
Краснодар понёс серьёзные потери. Уход одних даёт шанс и возможность другим. Всё меняется и футбол в РПЛ тоже. Так как было раньше уже не будет. Быков с победой!
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волчарик
1646659857
Так возможно и сбудется мечта Галицкого-11 воспитанников в составе и я за них буду только рад.
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sochi-2013
1646661337
С победой, кубанцы. Приятно читать состав Краснодара.
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portero
1646661587
Бубнов наоборот всё предсказал, Быки и Спартак выиграли...
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владимир миронов
1646661610
Быков с победой! Тяжело было,особенно в конце,но молодёжь выстояла.За вроде ворованный пенальти--не всё ж против нас,надо и за нас когда то.
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Bozigit
1646662214
Всегда говорил, что отечественные продукты всегда лучше)
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zigbert
1646676831
Краснодар с победой! Хотя для них был первый официальный матч, первый блин не получился комом, учитывая большие изменения в составе.
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