Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

19-летний Манелов – в старте «Краснодара» на матч с «Уралом»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Урала» на игру 20-го тура чемпионата России.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин, Манелов.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Кузьмичeв, Магомадов, Бикфалви, Мишкич, Августиняк, Гаджимурадов, Юшин.

  • Матч пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
  • Начало – в 14:00 мск.
  • «Краснодар» идет на 7-м месте в РПЛ, а «Урал» – на 13-м.

Узнаешь Джикию, Головина и Смолова?

38-летний Жирков может пропустить матчи с «Сочи» и «Уралом» из-за травмы

Кобелев: «Игра «Спартака» в первом тайме с «Динамо» напомнила «Интер» Конте с Лукаку на острие»

Крицюк вернется после травмы не раньше апреля. Одоевский пропустит ближайшие недели

Источник: сайт РПЛ

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:53
Комментарии3
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11