19-летний Манелов – в старте «Краснодара» на матч с «Уралом»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Урала» на игру 20-го тура чемпионата России.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин, Манелов.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Кузьмичeв, Магомадов, Бикфалви, Мишкич, Августиняк, Гаджимурадов, Юшин.
- Матч пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
- Начало – в 14:00 мск.
- «Краснодар» идет на 7-м месте в РПЛ, а «Урал» – на 13-м.
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Источник: сайт РПЛ