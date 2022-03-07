Президент «Урала»: «Судейство в матче с «Краснодаром» необъективно. Пенальти не было»

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал работу арбитра Евгения Турбина, который обслуживал игру 20-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Расстроены, что не взяли очки. Пенальти не было. Судейство было необъективным. Судил арбитр не очень правильно.

Я могу быть необъективным, но, на мой взгляд, пенальти в наши ворота не было. Я не понимаю, как работает VAR», – сказал Иванов.

«Урал» проиграл со счетом 1:2.

За VAR отвечал Алексей Сухой.

«Краснодар» провел матч без легионеров.

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