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Президент «Урала»: «Судейство в матче с «Краснодаром» необъективно. Пенальти не было»

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал работу арбитра Евгения Турбина, который обслуживал игру 20-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Расстроены, что не взяли очки. Пенальти не было. Судейство было необъективным. Судил арбитр не очень правильно.

Я могу быть необъективным, но, на мой взгляд, пенальти в наши ворота не было. Я не понимаю, как работает VAR», – сказал Иванов.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +59717

    portero 33 минуты назад

    Бывает... надеюсь всё вернется и вам...

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    Рейтинг: +292

    SMITHI 1 час назад

    Если перефразировать слова президента Урала, если бы не предвзятое судейство, Урал был бы чемпионом.

    0
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    Рейтинг: +762

    jek718875 > SMITHI 57 минут назад

    И взял бы ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ,без МБАППЕ и ХОЛАНДА

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    Рейтинг: +470

    pele1981 > jek718875 33 минуты назад

    И даже, может быть, он выиграл бы чемпионат мира среди сборных)))

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