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    • «Рубин» отдал в аренду «Уралу» хавбека, игравшего за сборную России

    «Рубин» отдал в аренду «Уралу» хавбека, игравшего за сборную России

    Атакующий полузащитник Даниил Кузнецов перешел из «Рубина» в «Урал» на правах аренды до конца сезона. Он будет играть в команде Первой лиги под 9-м номером.

    Ранее сообщалось, что у Кузнецова осенью случился конфликт с главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым, а у «Урала» будет опция выкупа игрока за 3 миллиона евро.

    • 21-летний Кузнецов в текущем сезоне принял участие в 6 матчах за казанцев, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
    • В сентябре 2023 года он провел 2 встречи за сборную России против олимпийской сборной Египта.

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    Источник: телеграм-канал ФК «Урал»

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