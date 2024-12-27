«Рубин» отдал в аренду «Уралу» хавбека, игравшего за сборную России

Атакующий полузащитник Даниил Кузнецов перешел из «Рубина» в «Урал» на правах аренды до конца сезона. Он будет играть в команде Первой лиги под 9-м номером.

Ранее сообщалось, что у Кузнецова осенью случился конфликт с главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым, а у «Урала» будет опция выкупа игрока за 3 миллиона евро.