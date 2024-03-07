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    • «Прогадал со многими игроками»: Кузнецов – о тренерской работе Зырянова

    «Прогадал со многими игроками»: Кузнецов – о тренерской работе Зырянова

    Бывший игрок системы «Зенита» Даниил Кузнецов оценил тренерские качества Константина Зырянова.

    • Зырянов вернулся в систему «Зенита».
    • Ранее тренер выводил «Черноморец» в Первую лигу.
    • Кузнецов выступает в Первой лиге за «Родину».

    «Константин Георгиевич Зырянов – очень классный тренер. При нем дисциплина в команде была супер. Ему огромное спасибо, он много чего подсказал, много чего дал. Но со многими футболистами он прогадал – были игроки, которых он не видел в составе, а они потом уходили и играли в РПЛ, например, Саба Сазонов. Я тоже не сразу у Зырянова играл. Ни в коем случае не осуждаю, но интересно, что так получалось», – сказал Кузнецов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    Алексей З
    1709817903
    Саба Сазонов играл в РПЛ , а я думал он в модельном бизнесе. Причёска с сеточкой на голове , брови подведены , а как защитник НОЛЬ.
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