«Прогадал со многими игроками»: Кузнецов – о тренерской работе Зырянова

Бывший игрок системы «Зенита» Даниил Кузнецов оценил тренерские качества Константина Зырянова.

Зырянов вернулся в систему «Зенита».

Ранее тренер выводил «Черноморец» в Первую лигу.

Кузнецов выступает в Первой лиге за «Родину».

«Константин Георгиевич Зырянов – очень классный тренер. При нем дисциплина в команде была супер. Ему огромное спасибо, он много чего подсказал, много чего дал. Но со многими футболистами он прогадал – были игроки, которых он не видел в составе, а они потом уходили и играли в РПЛ, например, Саба Сазонов. Я тоже не сразу у Зырянова играл. Ни в коем случае не осуждаю, но интересно, что так получалось», – сказал Кузнецов.