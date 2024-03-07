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    Зырянов вернулся в «Зенит»

    «Зенит» объявил о возвращении в клубную систему экс-игрока команды Константина Зырянова.

    «Легенда сине-бело-голубых назначен советником председателя правления футбольного клуба «Зенит» – и в ближайшее время приступит к работе.

    Константин Георгиевич продолжит наблюдение за состоянием игроков, арендованных у «Зенита». Зырянов будет взаимодействовать с представителями других клубов и заниматься вопросами дальнейшего карьерного развития футболистов.

    Константин Георгиевич, мы рады вновь приветствовать вас в «Зените» и верим, что вместе добьемся еще больше побед!» – написали петербуржцы.

    • Последним местом работы Зырянова был «Черноморец».
    • Он брал с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА.
    • Также Зырянов тренировал молодежку «Зенита».

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии (7)
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    Skull_Boy
    1709815931
    Без Миллера они НИКТО, потолок умений лизать зад
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