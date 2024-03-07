Зырянов вернулся в «Зенит»

«Зенит» объявил о возвращении в клубную систему экс-игрока команды Константина Зырянова.
«Легенда сине-бело-голубых назначен советником председателя правления футбольного клуба «Зенит» – и в ближайшее время приступит к работе.
Константин Георгиевич продолжит наблюдение за состоянием игроков, арендованных у «Зенита». Зырянов будет взаимодействовать с представителями других клубов и заниматься вопросами дальнейшего карьерного развития футболистов.
Константин Георгиевич, мы рады вновь приветствовать вас в «Зените» и верим, что вместе добьемся еще больше побед!» – написали петербуржцы.
- Последним местом работы Зырянова был «Черноморец».
- Он брал с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА.
- Также Зырянов тренировал молодежку «Зенита».