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«Краснодар» пробил 11 пенальти в сезоне РПЛ. Только у «Зенита» в сезоне-2015/16 было больше

«Краснодар» обыграл «Урал» (2:1) в 20-м туре РПЛ. Один из голов с пенальти забил полузащитник Эдуард Сперцян.

Команда Сергея Галицкого заработала 11 пенальти в этом сезоне РПЛ. Только «Зенит» в сезоне-2015/16 пробил больше одиннадцатиметровых – 12.

«Краснодар» до этого зарабатывал не больше восьми пенальти за один чемпионат России.

  • «Краснодар» провел матч без легионеров.
  • Команда поднялась на 5-е место в РПЛ.

РПЛ. «Краснодар» без легионеров обыграл «Урал» и поднялся на пятое место

19-летний Манелов – в старте «Краснодара» на матч с «Уралом»

⚽ РПЛ. «Краснодар» примет «Урал», «Зенит» сыграет с «Уфой», «Ростов» встретится с «Сочи», «Рубин» – в гостях у «Ахмата»

Источник: Opta

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