«Краснодар» обыграл «Урал» (2:1) в 20-м туре РПЛ. Один из голов с пенальти забил полузащитник Эдуард Сперцян.

Команда Сергея Галицкого заработала 11 пенальти в этом сезоне РПЛ. Только «Зенит» в сезоне-2015/16 пробил больше одиннадцатиметровых – 12.

«Краснодар» до этого зарабатывал не больше восьми пенальти за один чемпионат России.

«Краснодар» провел матч без легионеров.

Команда поднялась на 5-е место в РПЛ.

РПЛ. «Краснодар» без легионеров обыграл «Урал» и поднялся на пятое место

19-летний Манелов – в старте «Краснодара» на матч с «Уралом»

⚽ РПЛ. «Краснодар» примет «Урал», «Зенит» сыграет с «Уфой», «Ростов» встретится с «Сочи», «Рубин» – в гостях у «Ахмата»