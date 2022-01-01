АПЛ будет терять 6 миллионов в год из-за прекращения трансляций в России (Sky Sports)

6 милионов это кол-во атрибутики проданной на каком нибуть дерби, копейки
В ближайшее время английскую Премьер-лигу прекратят показывать на территории России.
Из-за расторжения контракта с российским вещателем АПЛ будет терять 6 миллионов фунтов ежегодно.
Несмотря на финансовые убытки, клубы лиги поддержали решение заблокировать трансляции.
- Права на АПЛ до лета принадлежат Rambler Media (сервис Okko).
- Со следующего сезона трансляция Премьер-лиги планировались на «Матч ТВ».
Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» О'Фаррелл умер в 94 года
АПЛ и Кубок Англии прекратят транслировать в России в течение суток (The Telegraph)
Де Хеа: «Однажды мы вернем «Манчестер Юнайтед» туда, где он должен находиться»