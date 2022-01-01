АПЛ будет терять 6 миллионов в год из-за прекращения трансляций в России (Sky Sports)

В ближайшее время английскую Премьер-лигу прекратят показывать на территории России.

Из-за расторжения контракта с российским вещателем АПЛ будет терять 6 миллионов фунтов ежегодно.

Несмотря на финансовые убытки, клубы лиги поддержали решение заблокировать трансляции.

Права на АПЛ до лета принадлежат Rambler Media (сервис Okko).

Со следующего сезона трансляция Премьер-лиги планировались на «Матч ТВ».

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