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АПЛ будет терять 6 миллионов в год из-за прекращения трансляций в России (Sky Sports)

В ближайшее время английскую Премьер-лигу прекратят показывать на территории России.

Из-за расторжения контракта с российским вещателем АПЛ будет терять 6 миллионов фунтов ежегодно.

Несмотря на финансовые убытки, клубы лиги поддержали решение заблокировать трансляции.

  • Права на АПЛ до лета принадлежат Rambler Media (сервис Okko).
  • Со следующего сезона трансляция Премьер-лиги планировались на «Матч ТВ».

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Источник: Sky Sports

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1233

    Loko_Roma 30 минут назад

    6 милионов это кол-во атрибутики проданной на каком нибуть дерби, копейки

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    Рейтинг: +788

    Soccerdealer63 1 час назад

    6 миллионов??!!!
    Ужос! Как же они выживут??? БЕЗ ШЕСТИ-ТО ЛЯМОВ?))))
    "...По оценкам лиги, от продажи прав зарубежным вещателям в период с 2022 по 2025 год будет получено 5,3 млрд фунтов (почти $7,2 млрд), а от национальных в Соединенном Королевстве - 5,1 млрд фунтов ($6,9 млрд). В предыдущем трехлетнем цикле премьер-лига получила 4,1 млрд фунтов...."

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