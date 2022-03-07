Владелец «Нью-Йорк Джетс» Джонсон хочет купить у Абрамовича «Челси»

за 500 лямов. Не больше... У Ромы нету покупателей... Скоро сам бесплатно отдаст.
Американский бизнесмен Вуди Джонсон заинтересован в приобретении «Челси».
Владелец команды НФЛ «Нью-Йорк Джетс» уже готовит предложение Роману Абрамовичу о продаже клуба.
Российский владелец хотел бы заработать на сделке около 3 миллиардов фунтов.
- В прошлую среду Абрамович подтвердил, что продаст «Челси».
- Он владеет клубом с 2003 года.
- При нем лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные трофеи, в которых участвовали.
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Саудовский консорциум заинтересовался приобретением «Челси»
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