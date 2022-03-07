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Владелец «Нью-Йорк Джетс» Джонсон хочет купить у Абрамовича «Челси»

Американский бизнесмен Вуди Джонсон заинтересован в приобретении «Челси».

Владелец команды НФЛ «Нью-Йорк Джетс» уже готовит предложение Роману Абрамовичу о продаже клуба.

Российский владелец хотел бы заработать на сделке около 3 миллиардов фунтов.

  • В прошлую среду Абрамович подтвердил, что продаст «Челси».
  • Он владеет клубом с 2003 года.
  • При нем лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные трофеи, в которых участвовали.

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Источник: ESPN

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07.03.2022 23:19
Комментарии2
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    Рейтинг: +790

    Soccerdealer63 6 минут назад

    за 500 лямов. Не больше... У Ромы нету покупателей... Скоро сам бесплатно отдаст.

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    Рейтинг: +938

    вальтер79 1 час назад

    ну вот и сразу челси в нью орк перевезет)))

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