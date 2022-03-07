«Урал» приостановил контракт с Кулаковым. Украинец провел в клубе 6,5 лет

Президент «Урала» Григорий Иванов прояснил ситуацию с будущим защитника Дениса Кулакова.

«Денис улетел к семье. Мы приостановили контракт с ним. Не знаю, что будет дальше, я же не Нострадамус. Дай бог, чтобы всe наладилось, он вернулся в команду.

Мы благодарны Денису за годы в «Урале», он был нашим капитаном, верой и правдой служил клубу.

Случилось так, как случилось, и я не вправе комментировать его решение. Остальные ребята с нами, никто не изъявил желания уехать», – сказал Иванов.

Кулаков выступал за «Урал» с лета 2015 года.

Он провел 202 матча, забил 1 гол и сделал 25 ассистов.

Контракт 35-летнего украинца с клубом рассчитан до июня 2023 года.

Узнаешь Джикию, Головина и Смолова?