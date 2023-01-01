Отец Черышева: «Переход сына в клуб РПЛ возможен, но важно не раскрывать детали»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева заявил, что его сын может перейти в клуб РПЛ.

«Да, это [переход в российский клуб] возможно. Для футболиста важно не раскрывать детали, пока это [подписание контракта] не произойдет», — сказал Черышев.

Летом Черышев будет свободным агентом.

Всю карьеру россиянин проводит в Испании.

31-летний игрок стоит 3 миллиона евро.

Примера. «Валенсия» победила «Гранаду», Черышев остался в запасе. Он не играет два месяца

Кубок Испании. «Валенсия» обыграла «Атлетик» и вышла в финал, Черышев остался в запасе

Черышев – в запасе на матч с «Атлетиком». Он не играет с 8 января