Уилшир: «Верю, что «Динамо» победит «Спартак»

Экс-защитник «Динамо» Люк Уилшир поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между динамовцами и «Спартаком». Он рассчитывает на бывший клуб.

«Это будет очень тяжелый матч. Но мне кажется, «Динамо» находится в более хорошей форме. Верю, что оно победит. Да, сейчас очень много вещей происходит вне футбольного поля, но игроки профессионалы и будут продолжать выполнять свою работу. Хотя, к сожалению, в очень трудное время», – сказал Уилшир.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию (19:00 по Москве).

«Динамо», если выиграет, поднимется на 1-е место.

«Спартак» занимает 9-е место.

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