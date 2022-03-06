Уилшир: «Верю, что «Динамо» победит «Спартак»

Экс-защитник «Динамо» Люк Уилшир поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между динамовцами и «Спартаком». Он рассчитывает на бывший клуб.

«Это будет очень тяжелый матч. Но мне кажется, «Динамо» находится в более хорошей форме. Верю, что оно победит. Да, сейчас очень много вещей происходит вне футбольного поля, но игроки профессионалы и будут продолжать выполнять свою работу. Хотя, к сожалению, в очень трудное время», – сказал Уилшир.