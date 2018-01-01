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Уилшир: «Верю, что «Динамо» победит «Спартак»

Экс-защитник «Динамо» Люк Уилшир поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между динамовцами и «Спартаком». Он рассчитывает на бывший клуб.

«Это будет очень тяжелый матч. Но мне кажется, «Динамо» находится в более хорошей форме. Верю, что оно победит. Да, сейчас очень много вещей происходит вне футбольного поля, но игроки профессионалы и будут продолжать выполнять свою работу. Хотя, к сожалению, в очень трудное время», – сказал Уилшир.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию (19:00 по Москве).
  • «Динамо», если выиграет, поднимется на 1-е место.
  • «Спартак» занимает 9-е место.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 12:35
Комментарии2
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    Рейтинг: +735

    alefreddy 2 минуты назад

    верно фаворитов нет

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    Рейтинг: +13013

    NewLife 2 часа назад

    А что он мог сказать. Это только Мостовой и Широков могут против своего бывшего клуба вякать.

    2
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